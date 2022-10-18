https://sputniknews.com.tr/20221018/baedeki-ab-maslahatguzari-borrellin-aciklamalarindan-dolayi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1062429994.html

BAE'deki AB Maslahatgüzarı, Borrell'in açıklamalarından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

BAE'deki AB Maslahatgüzarı, Borrell'in açıklamalarından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lüksemburg'da düzenlenen AB... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T03:15+0300

2022-10-18T03:15+0300

2022-10-18T03:15+0300

dünya

josep borrell

ab

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

orman

bahçe

dışişleri bakanlığı

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BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'ırkçı' olarak nitelendirilen Borrell'in açıklamalarının reddedildiği ve bu açıklamaların dünya çapında ayırımcı ve ırkçılığın yükselmesine katkı sağladığı içinde kınandığı vurgulandı.Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Müdürü Muhammed Seyf el-Şahhi ve Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rim Ketit tarafından BAE'deki AB Heyeti Başkanı Maslahatgüzarı Emil Poulsen'i bakanlıkta toplantıya çağırdı. Toplantıda, Borrell'in sorumsuz ve ırkçı olan ifadelerine ilişkin ülkedeki AB Yüksek Temsilciler Dairesinden yazılı açıklama yapması istendi.Ayrıca, BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Borrell'in ifadelerinin 'özellikle herkesin diğer dinlere, kültürlere ve etnik gruplara saygı duymanın yanı sıra çoğulculuk, bir arada yaşama ve hoşgörü gibi değerlerin önemini kabul ettiği bir zamanda geliyor olmasının hayal kırıklığı yarattığı' vurgulandı.Gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için Lüksemburg'ta 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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josep borrell, ab, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), orman, bahçe, dışişleri bakanlığı