https://sputniknews.com.tr/20221018/ankarada-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1062465692.html

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapılan ilk Muhtarlar Evi'nin açılış töreni dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

kapalı

yol

çankaya

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Çankaya'da Muhtarlar Evi'nin açılış töreni dolayısıyla yarın sabah 07.00 itibarıyla bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muhtarlar Evi'nin açılışının yapılacağı hatırlatıldı.Buna göre, yarın saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar İhtiyaç duyulması halinde, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacak.Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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ankara

çankaya

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ankara, kapalı, yol, çankaya