Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221018/ankarada-ozel-halk-otobusleri-seferlere-yeniden-basladi-1062457847.html
Ankara'da özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Ankara'da özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Ankara'daki özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma aracı (ÖTA) sahipleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sağlanan sözlü... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T18:29+0300
2022-10-18T18:31+0300
türkiye
ankara
özel halk otobüsleri
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043379562_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_33597659e8554b7b711d0042d657f748.jpg
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, Başkent İlçeler Terminali'nde özel halk otobüsü çalışanları ve hat sahipleriyle yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde telefonla arayan ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini bildirdi.Beker ve Yavaş'ın Ankara halkının mağdur olmaması için uzlaşma arayışların devam etmesi yönünde istekte bulunduklarını belirten Kara, "Belediye Başkanımızın üç günlük bir yurt dışı seyahati olduğunu ve döndükten sonra ilgili bürokratlarla toplanıp, bu işin çözülmesini istediler. Ben de esnafımıza ve kooperatif başkanlarımıza durumu ilettim, onlar da anlayışla karşıladılar" dedi.Hep birlikte alınan kararla bugün yeniden kontak açarak, hizmete başladıklarını aktaran Kara, "Ankara halkı, gönül rahatlığıyla hizmet almaya devam edebilir. Şu anda ücretsiz yolcu taşımayı sürdürüyoruz ama Mansur Beyin sözü bizim için senettir. En kısa zamanda kiralama modeli ile esnafımız kurtulacak, halkımız da bu konuda rahat edecek" ifadelerini kullandı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043379562_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d5b9e19a117c1bf260cbf27d3c3770e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, özel halk otobüsleri, mansur yavaş
ankara, özel halk otobüsleri, mansur yavaş

Ankara'da özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı

18:29 18.10.2022 (güncellendi: 18:31 18.10.2022)
© AAAnkara, otobüs
Ankara, otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara'daki özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma aracı (ÖTA) sahipleri, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile sağlanan sözlü anlaşma sonrası dün başlattıkları 'kontak kapatma' eylemini sona erdirerek, hizmet vermeye başladı.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, Başkent İlçeler Terminali'nde özel halk otobüsü çalışanları ve hat sahipleriyle yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde telefonla arayan ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini bildirdi.
Beker ve Yavaş'ın Ankara halkının mağdur olmaması için uzlaşma arayışların devam etmesi yönünde istekte bulunduklarını belirten Kara, "Belediye Başkanımızın üç günlük bir yurt dışı seyahati olduğunu ve döndükten sonra ilgili bürokratlarla toplanıp, bu işin çözülmesini istediler. Ben de esnafımıza ve kooperatif başkanlarımıza durumu ilettim, onlar da anlayışla karşıladılar" dedi.
Hep birlikte alınan kararla bugün yeniden kontak açarak, hizmete başladıklarını aktaran Kara, "Ankara halkı, gönül rahatlığıyla hizmet almaya devam edebilir. Şu anda ücretsiz yolcu taşımayı sürdürüyoruz ama Mansur Beyin sözü bizim için senettir. En kısa zamanda kiralama modeli ile esnafımız kurtulacak, halkımız da bu konuda rahat edecek" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала