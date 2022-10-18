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https://sputniknews.com.tr/20221018/ankarada-87-kisiye-fetoye-maddi-yardimdan-gozalti-karari-1062433749.html
Ankara'da 87 kişiye 'FETÖ'ye maddi yardım'dan gözaltı kararı
Ankara'da 87 kişiye 'FETÖ'ye maddi yardım'dan gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY örgütüne maddi yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T09:29+0300
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türkiye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, fetö/pdy
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, fetö/pdy

Ankara'da 87 kişiye 'FETÖ'ye maddi yardım'dan gözaltı kararı

09:29 18.10.2022
© AAPolis- Gözaltı- Operasyon
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Ankara'da FETÖ/PDY örgütüne maddi yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
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