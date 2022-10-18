https://sputniknews.com.tr/20221018/almanya-icisleri-bakani-faeser-siber-guvenlik-sefini-gorevden-aldi-1062455668.html
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm’u görevden aldığı duyuruldu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T16:59+0300
2022-10-18T16:59+0300
2022-10-18T16:59+0300
dünya
almanya
nancy faeser
görevden alma
siber güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062455511_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_5e06f5a924a6d070a15c8e37a1ad1e22.jpg
Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Faeser'in İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan BSI’nın Başkanı Schöhnbohm’un görevden alındığı belirtildi.Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarılan haberde, iddiaların Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.Schönbohm’un kurucusu olduğu 'Almanya Siber Güvenlik Konseyi' adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin, 'Rus istihbaratıyla bağlantıları olduğu' suçlaaması yöneltilmişti.Bild gazetesi, Arne Schönbohm’un kurumundaki çalışanlara, derneğin etkinliklerine katılmayı yasakladığını ancak kendisinin bir ay önce söz konusu derneğin etkinliğinde konuşma yaptığını ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220530/alman-hukumeti-ve-ana-muhalefeti-savunma-harcamalarini-100-milyar-euroya-cikarmada-mutabik-kaldi-1056806999.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062455511_1:0:1066:799_1920x0_80_0_0_98024fab95c65907062dcce8959adef5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, nancy faeser, görevden alma, siber güvenlik
almanya, nancy faeser, görevden alma, siber güvenlik
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Abone ol
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm’u görevden aldığı duyuruldu.
Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Faeser'in İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan BSI’nın Başkanı Schöhnbohm’un görevden alındığı belirtildi.
Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarılan haberde, iddiaların Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.
Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.
Schönbohm’un kurucusu olduğu 'Almanya Siber Güvenlik Konseyi' adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin, 'Rus istihbaratıyla bağlantıları olduğu' suçlaaması yöneltilmişti.
Bild gazetesi, Arne Schönbohm’un kurumundaki çalışanlara, derneğin etkinliklerine katılmayı yasakladığını ancak kendisinin bir ay önce söz konusu derneğin etkinliğinde konuşma yaptığını ileri sürmüştü.