https://sputniknews.com.tr/20221018/almanya-disisleri-bakani-baerbock-cin-ile-iliskilerde-daha-dikkatli-olmaliyiz-1062467307.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız

Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ile ekonomik... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T22:58+0300

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Ülkesinin Rusya politikasındaki hatalara değinen Baerbock, şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi artık değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı kılmamamız gerekiyor. Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor. Bu hatayı ikinci kez yapmamalıyız. Çin, kendisini dünyadan izole etti ve Tayvan'a karşı askeri harekat tehdidinde bulundu. Uluslararası standartlar yerine kendi kurallarını koymaya çalışıyor. Bu nedenle Avrupa olarak Çin’e karşı Asya'da alternatif pazarların açılması, çeşitlendirilmeler yapılarak ve riskleri dağıtmalıyız."Bakan Baerbock, hükümet ortaklarının da Çin stratejisiyle ilgili olarak çalışmalar yaptığını zafiyetimizi büyük ölçüde azaltmamız gerektiğine dair hemfikir olduklarını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/almanyadaki-dunyaca-unlu-havai-fisek-gosterisi-enerji-krizi-nedeniyle-iptal-edildi-1062459957.html

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