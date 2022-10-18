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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/abd-disisleri-rus-gubre-ve-tahilina-yaptirim-uygulanmayacak-1062459323.html
ABD Dışişleri: Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanmayacak
ABD Dışişleri: Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanmayacak
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Washington'un Rus gübre ve tahılının küresel pazarlara tedarikine karşı olmadığını ve bu alanda yaptırım... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T19:12+0300
2022-10-18T19:12+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
gübre
tahıl
yaptırım
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e teklifte bulunduğunu ve ABD'li yetkililere güvence çağrısı yaptığını söylemesinin ardından Washington'dan açıklama geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Donfried, "ABD yaptırımlarının Rus tahıl veya gübre tedariki için geçerli olmadığını çok net bir şekilde belirttik. Bunu iletmeye devam edeceğiz, bizim Rusya'nın tahıl veya gübre ihracatı yapması konusunda hiçbir endişemiz yok. Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili planın bu konuyu detaylı olarak ilgilendirdiğini anlıyorum" dedi.Ukayna çatışmasının müzakere masasında son bulacağından emin olduğunu ancak ABD'nin Rusya'dan bu yönde ciddi bir eğilim sergilemesini beklediğini anlatan Donfried, "Fakat bu aşamada, Rusya'nın (Ukrayna'yla) iyi niyetli müzakereler yapmaya hazır olduğunu gösteren hiçbir emare görmüyoruz" iddiasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e tahıl anlaşmasının 3, 6 ay ya da bir yıl uzaması yönünde teklifte bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, "Ruslar bir kuşatma altında olduklarını düşünüyor. Normalde Rus tahılına yaptırım yok. Ama şirketler ikincil yaptırımlardan korktukları için bu işe girmek istemiyorlar. Özellikle Amerikalı muhataplarımıza, Sullivan'a da söyledim. Tahıl sevkiyatının sağlıklı yürümesi için Rusya'ya güvence vermeniz lazım. Onlar da bu güvenceyi veriyoruz dediler. Bunu iletin dedim. Şu anda BM ile görüşmeleri devam ediyor. Biz de temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" demişti.
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rusya, abd, gübre, tahıl, yaptırım
rusya, abd, gübre, tahıl, yaptırım

ABD Dışişleri: Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanmayacak

19:12 18.10.2022
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Washington'un Rus gübre ve tahılının küresel pazarlara tedarikine karşı olmadığını ve bu alanda yaptırım uygulamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e teklifte bulunduğunu ve ABD'li yetkililere güvence çağrısı yaptığını söylemesinin ardından Washington'dan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Donfried, "ABD yaptırımlarının Rus tahıl veya gübre tedariki için geçerli olmadığını çok net bir şekilde belirttik. Bunu iletmeye devam edeceğiz, bizim Rusya'nın tahıl veya gübre ihracatı yapması konusunda hiçbir endişemiz yok. Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili planın bu konuyu detaylı olarak ilgilendirdiğini anlıyorum" dedi.

Ukayna çatışmasının müzakere masasında son bulacağından emin olduğunu ancak ABD'nin Rusya'dan bu yönde ciddi bir eğilim sergilemesini beklediğini anlatan Donfried, "Fakat bu aşamada, Rusya'nın (Ukrayna'yla) iyi niyetli müzakereler yapmaya hazır olduğunu gösteren hiçbir emare görmüyoruz" iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e tahıl anlaşmasının 3, 6 ay ya da bir yıl uzaması yönünde teklifte bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, "Ruslar bir kuşatma altında olduklarını düşünüyor. Normalde Rus tahılına yaptırım yok. Ama şirketler ikincil yaptırımlardan korktukları için bu işe girmek istemiyorlar. Özellikle Amerikalı muhataplarımıza, Sullivan'a da söyledim. Tahıl sevkiyatının sağlıklı yürümesi için Rusya'ya güvence vermeniz lazım. Onlar da bu güvenceyi veriyoruz dediler. Bunu iletin dedim. Şu anda BM ile görüşmeleri devam ediyor. Biz de temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" demişti.
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