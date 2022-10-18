https://sputniknews.com.tr/20221018/abd-disisleri-rus-gubre-ve-tahilina-yaptirim-uygulanmayacak-1062459323.html

ABD Dışişleri: Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanmayacak

ABD Dışişleri: Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanmayacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Washington'un Rus gübre ve tahılının küresel pazarlara tedarikine karşı olmadığını ve bu alanda yaptırım... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T19:12+0300

2022-10-18T19:12+0300

2022-10-18T19:12+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

gübre

tahıl

yaptırım

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e teklifte bulunduğunu ve ABD'li yetkililere güvence çağrısı yaptığını söylemesinin ardından Washington'dan açıklama geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Donfried, "ABD yaptırımlarının Rus tahıl veya gübre tedariki için geçerli olmadığını çok net bir şekilde belirttik. Bunu iletmeye devam edeceğiz, bizim Rusya'nın tahıl veya gübre ihracatı yapması konusunda hiçbir endişemiz yok. Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili planın bu konuyu detaylı olarak ilgilendirdiğini anlıyorum" dedi.Ukayna çatışmasının müzakere masasında son bulacağından emin olduğunu ancak ABD'nin Rusya'dan bu yönde ciddi bir eğilim sergilemesini beklediğini anlatan Donfried, "Fakat bu aşamada, Rusya'nın (Ukrayna'yla) iyi niyetli müzakereler yapmaya hazır olduğunu gösteren hiçbir emare görmüyoruz" iddiasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e tahıl anlaşmasının 3, 6 ay ya da bir yıl uzaması yönünde teklifte bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, "Ruslar bir kuşatma altında olduklarını düşünüyor. Normalde Rus tahılına yaptırım yok. Ama şirketler ikincil yaptırımlardan korktukları için bu işe girmek istemiyorlar. Özellikle Amerikalı muhataplarımıza, Sullivan'a da söyledim. Tahıl sevkiyatının sağlıklı yürümesi için Rusya'ya güvence vermeniz lazım. Onlar da bu güvenceyi veriyoruz dediler. Bunu iletin dedim. Şu anda BM ile görüşmeleri devam ediyor. Biz de temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" demişti.

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rusya, abd, gübre, tahıl, yaptırım