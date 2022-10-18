https://sputniknews.com.tr/20221018/33-kosovaliyi-oldurmekle-suclanan-sirbistan-vatandasi-macaristanda-tutuklandi-1062428631.html
33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı
33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı
Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T02:04+0300
2022-10-18T02:04+0300
2022-10-18T02:04+0300
dünya
kosova
sırbistan
katil
katil zanlısı
macaristan
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062428723_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_7b4545e08f38729ad5eb18aa96a7c9f0.png
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221008/sirp-lider-vucic-kosovanin-bm-uyeligini-kabul-etmek-gibi-bir-niyetlerinin-olmadigini-soyledi-1062100963.html
kosova
sırbistan
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062428723_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_93c1fe41106c4d9ba3165826d136e7eb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kosova, sırbistan, katil, katil zanlısı, macaristan, tutuklama
kosova, sırbistan, katil, katil zanlısı, macaristan, tutuklama
33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı
Abone ol
Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı bildirildi.
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.
Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.
Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.