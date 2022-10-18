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33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı
33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı
Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T02:04+0300
2022-10-18T02:04+0300
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kosova
sırbistan
katil
katil zanlısı
macaristan
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Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.
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kosova, sırbistan, katil, katil zanlısı, macaristan, tutuklama
kosova, sırbistan, katil, katil zanlısı, macaristan, tutuklama

33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı Macaristan'da tutuklandı

02:04 18.10.2022
© AAMacaristan - Polis
Macaristan - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı bildirildi.
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.
Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.
Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.
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