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İngiltere'de 5 Eylül'de Başbakanlık koltuğuna oturan Truss'ın liderliği sorgulanıyor
İngiltere'de 5 Eylül'de Başbakanlık koltuğuna oturan Truss'ın liderliği sorgulanıyor
İngiltere'de 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın Maliye Bakanı koltuğuna getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması, başbakanın... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, liz truss, ingiltere, başbakan
фото, liz truss, ingiltere, başbakan

İngiltere'de 5 Eylül'de Başbakanlık koltuğuna oturan Truss'ın liderliği sorgulanıyor

11:21 18.10.2022
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İngiltere'de 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın Maliye Bakanı koltuğuna getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması, başbakanın görevde kalmak için güvenirliği kalmadığı tartışmalarına yol açtı.
© AA / OLI SCARFF

Ülkenin 3. kadın başbakanı olan ve göreve gelmeden önce "yeni Demir Leydi" olarak anılan Truss'ın, başbakanlık yarışında yürüttüğü kampanyada en önemli vaadi olan vergi indirimlerini iptal ederek, "U dönüşü" yapması piyasalarda güvensizliği ve siyasi çalkantıları da beraberinde getirdi.

Ülkenin 3. kadın başbakanı olan ve göreve gelmeden önce &quot;yeni Demir Leydi&quot; olarak anılan Truss&#x27;ın, başbakanlık yarışında yürüttüğü kampanyada en önemli vaadi olan vergi indirimlerini iptal ederek, &quot;U dönüşü&quot; yapması piyasalarda güvensizliği ve siyasi çalkantıları da beraberinde getirdi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / OLI SCARFF

Ülkenin 3. kadın başbakanı olan ve göreve gelmeden önce "yeni Demir Leydi" olarak anılan Truss'ın, başbakanlık yarışında yürüttüğü kampanyada en önemli vaadi olan vergi indirimlerini iptal ederek, "U dönüşü" yapması piyasalarda güvensizliği ve siyasi çalkantıları da beraberinde getirdi.

© AA / OLI SCARFF

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

Truss&#x27;ın, 6 Eylül&#x27;de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng&#x27;in 23 Eylül&#x27;de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / OLI SCARFF

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

© AA / LUDOVIC MARIN

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirdi. Yeni Maliye Bakanı Hunt da göreve gelir gelmez Truss hükümetinin 3 hafta önce açıkladığı vergi indirimi paketinin neredeyse tamamını dün rafa kaldırarak, ekonomide dizginleri ele aldı.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim&#x27;de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng&#x27;i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt&#x27;ı getirdi. Yeni Maliye Bakanı Hunt da göreve gelir gelmez Truss hükümetinin 3 hafta önce açıkladığı vergi indirimi paketinin neredeyse tamamını dün rafa kaldırarak, ekonomide dizginleri ele aldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / LUDOVIC MARIN

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirdi. Yeni Maliye Bakanı Hunt da göreve gelir gelmez Truss hükümetinin 3 hafta önce açıkladığı vergi indirimi paketinin neredeyse tamamını dün rafa kaldırarak, ekonomide dizginleri ele aldı.

© AA / DANIEL LEAL

Başbakan Truss'ın, kendi ekonomi politikasından "U dönüşü" yapmasının ardından liderlik pozisyonuna duyulan güven azalırken, yapılan anket sonuçları da Truss'ın oylarının büyük oranda düştüğünü ortaya koydu. Lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti koridorlarında da Başbakan Truss'ın otoritesini kaybettiği konuşulurken, Truss'ın istifası etmesi gerektiği görüşünü paylaşan milletvekillerinin sayısı da giderek artıyor. Halihazırda Crispin Blunt, Andrew Bridgen, Jamie Wallis ve Angela Richardson kamuoyu önünde başbakanı istifaya çağırırken, bazı parlamenterler Truss'ın görevde en fazla 1-2 haftası kaldığını öne sürüyor.

Başbakan Truss&#x27;ın, kendi ekonomi politikasından &quot;U dönüşü&quot; yapmasının ardından liderlik pozisyonuna duyulan güven azalırken, yapılan anket sonuçları da Truss&#x27;ın oylarının büyük oranda düştüğünü ortaya koydu. Lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti koridorlarında da Başbakan Truss&#x27;ın otoritesini kaybettiği konuşulurken, Truss&#x27;ın istifası etmesi gerektiği görüşünü paylaşan milletvekillerinin sayısı da giderek artıyor. Halihazırda Crispin Blunt, Andrew Bridgen, Jamie Wallis ve Angela Richardson kamuoyu önünde başbakanı istifaya çağırırken, bazı parlamenterler Truss&#x27;ın görevde en fazla 1-2 haftası kaldığını öne sürüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / DANIEL LEAL

Başbakan Truss'ın, kendi ekonomi politikasından "U dönüşü" yapmasının ardından liderlik pozisyonuna duyulan güven azalırken, yapılan anket sonuçları da Truss'ın oylarının büyük oranda düştüğünü ortaya koydu. Lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti koridorlarında da Başbakan Truss'ın otoritesini kaybettiği konuşulurken, Truss'ın istifası etmesi gerektiği görüşünü paylaşan milletvekillerinin sayısı da giderek artıyor. Halihazırda Crispin Blunt, Andrew Bridgen, Jamie Wallis ve Angela Richardson kamuoyu önünde başbakanı istifaya çağırırken, bazı parlamenterler Truss'ın görevde en fazla 1-2 haftası kaldığını öne sürüyor.

© AA / DANIEL LEAL

Liz Truss'ın yerini kimin alması gerektiği konusunda ise milletvekilleri bölünmüş durumda. Bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri, daha önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yapmış yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın ismini öne çıkarırken, başbakanlık yarışında Truss'ın rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı destekleyenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu biliniyor.

Liz Truss&#x27;ın yerini kimin alması gerektiği konusunda ise milletvekilleri bölünmüş durumda. Bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri, daha önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yapmış yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt&#x27;ın ismini öne çıkarırken, başbakanlık yarışında Truss&#x27;ın rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak&#x27;ı destekleyenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / DANIEL LEAL

Liz Truss'ın yerini kimin alması gerektiği konusunda ise milletvekilleri bölünmüş durumda. Bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri, daha önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yapmış yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın ismini öne çıkarırken, başbakanlık yarışında Truss'ın rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı destekleyenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu biliniyor.

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