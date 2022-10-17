Türkiye
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/ukraynanin-baskenti-kievde-patlama-sesleri-duyuldu-1062391705.html
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T07:51+0300
2022-10-17T07:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1062391705.jpg?1665982270
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.Partlamaların sebebine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, kiev
ukrayna krizi, kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

07:51 17.10.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
Partlamaların sebebine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала