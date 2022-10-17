https://sputniknews.com.tr/20221017/ukraynanin-baskenti-kievde-patlama-sesleri-duyuldu-1062391705.html
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T07:51+0300
2022-10-17T07:51+0300
2022-10-17T07:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
kiev
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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.Partlamaların sebebine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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ukrayna krizi, kiev
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
Partlamaların sebebine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.