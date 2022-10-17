https://sputniknews.com.tr/20221017/ukraynanin-baskenti-kievde-patlama-sesleri-duyuldu-1062391705.html

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T07:51+0300

2022-10-17T07:51+0300

2022-10-17T07:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

kiev

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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.Partlamaların sebebine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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