https://sputniknews.com.tr/20221017/uefadan-turkiye-a-milli-futbol-takimina-kismi-tribun-kapatma-cezasi-1062415360.html

UEFA'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası

UEFA'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T18:48+0300

2022-10-17T18:48+0300

2022-10-17T18:48+0300

spor

uefa

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye

lüksemburg

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması tamamlandı.Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.TFF ayrıca 25 bin euro para cezası da aldı.

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uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, lüksemburg