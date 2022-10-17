https://sputniknews.com.tr/20221017/turkiyeden-86-milyon-dolarlik-salyangoz-ihracati-1062416397.html

Türkiye'den 8.6 milyon dolarlık salyangoz ihracatı

Türkiye'den 8.6 milyon dolarlık salyangoz ihracatı

Türkiye'den yılın ilk 9 ayında yapılan deniz salyangozu ihracatından 8 milyon 627 bin 20 dolar gelir elde edildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T19:26+0300

2022-10-17T19:26+0300

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türkiye

türkiye

salyangoz

doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib)

deniz

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den 9 ayda 1136 ton deniz salyangozu ihraç edildi.Söz konusu dış satımdan 8 milyon 627 bin 20 dolar kazanç sağlandı.Güney Kore, İspanya, Çin, Japonya, Tayvan, ABD ve İtalya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.Güney Kore'ye 5 milyon 16 bin 479, İspanya'ya 1 milyon 347 bin 386, Çin'e 860 bin 690, Japonya'ya 656 bin 562, Tayvan'a 546 bin 652, ABD'ye 152 bin 270 ve İtalya'ya 46 bin 981 dolarlık ihracat yapıldı.Karadeniz'den 5 ülkeye ihracatKaradeniz'den 9 ayda 5 ülkeye (Güney Kore, Çin, Tayvan, Japonya ve ABD) 5 milyon 712 bin 218 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi, böylelikle Türkiye'nin ihracatının değer bazında yaklaşık yüzde 66'sı Karadeniz'den gerçekleştirilmiş oldu.DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de tüketilmeyen deniz salyangozunun ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan bir ihracat kalemi olduğunu söyledi.Deniz salyangozu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, Karadeniz'in, deniz salyangozu için uygun yaşam koşulları sağladığını ifade etti.

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türkiye, salyangoz, doğu karadeniz ihracatçılar birliği (dkib), deniz