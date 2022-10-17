https://sputniknews.com.tr/20221017/tokinin-tanitim-tiri-sanal-gerceklik-gozluguyle-konut-projesini-izlediler-1062392189.html
TOKİ'nin tanıtım TIR'ı: Sanal gerçeklik gözlüğüyle konut projesini izlediler
TOKİ'nin tanıtım TIR'ı: Sanal gerçeklik gözlüğüyle konut projesini izlediler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım TIR'ı, 17 şehirde yapacağı... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T08:41+0300
2022-10-17T08:41+0300
2022-10-17T08:41+0300
türkiye
toki
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na park edildi.TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında kampanyanın ayrıntıları anlatıldı.Yurttaşlar, tanıtım TIR'ında sanal gerçeklik gözlüğü ile önce evleri gezdi, daha sonra TIR'ın içinde bulunan uzmanlardan da projeye dair bilgi aldı.TOKİ Uygulama Dairesi Başkaı Osman Direnç, "Vatandaşlarımızın burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. TIR'ımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup; Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor tanıtım TIR'ımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
toki, çevre ve şehircilik bakanlığı
toki, çevre ve şehircilik bakanlığı
TOKİ'nin tanıtım TIR'ı: Sanal gerçeklik gözlüğüyle konut projesini izlediler
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım TIR'ı, 17 şehirde yapacağı tura Ankara'dan başladı. Yurttaşlar, TIR'da sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezdi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na park edildi.
TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında kampanyanın ayrıntıları anlatıldı.
Yurttaşlar, tanıtım TIR'ında sanal gerçeklik gözlüğü ile önce evleri gezdi, daha sonra TIR'ın içinde bulunan uzmanlardan da projeye dair bilgi aldı.
TOKİ Uygulama Dairesi Başkaı Osman Direnç, "Vatandaşlarımızın burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. TIR'ımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup; Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor tanıtım TIR'ımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.