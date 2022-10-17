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Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana
Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, şarkıcının eski sevgilisi Selena Gomez ile verdiği yanak yanağa pozla gündeme geldi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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selena gomez, justin bieber, фото, davet

Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana

11:55 17.10.2022 (güncellendi: 11:58 17.10.2022)
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, şarkıcının eski sevgilisi Selena Gomez ile verdiği yanak yanağa pozla gündeme geldi.
© Instagram/tyrellhamptonÜnlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’in bir dönem birlikte olduğu Selena Gomez ile aynı etkinliğe katıldı.
Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana - Sputnik Türkiye
1/5
© Instagram/tyrellhampton
Ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’in bir dönem birlikte olduğu Selena Gomez ile aynı etkinliğe katıldı.
© Instagram/tyrellhamptonKatıldığı bir podcast yayınında hakkında “Justin’i Selena’dan çaldın” gibi ithamlara sık sık maruz kaldığını belirten Bieber, Gomez ile verdiği samimi pozlarla aralarında çıkan tartışma iddialarına son verdi.
Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana - Sputnik Türkiye
2/5
© Instagram/tyrellhampton
Katıldığı bir podcast yayınında hakkında “Justin’i Selena’dan çaldın” gibi ithamlara sık sık maruz kaldığını belirten Bieber, Gomez ile verdiği samimi pozlarla aralarında çıkan tartışma iddialarına son verdi.
© Instagram/tyrellhamptonNTV'nin aktardığına göre, Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala etkinliğine katılan ikilinin samimi pozlarını fotoğrafçı Tyrell Hampton sosyal medya hesabında paylaştı. Hampton paylaşımına 'Sürpriz son' notunu düştü. Entertainment Tonight’ın kaynaklarına göre, ikili birlikte poz vererek aralarında ‘kavga veya ‘tartışma’ olmadığını göstermek istedi.
Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana - Sputnik Türkiye
3/5
© Instagram/tyrellhampton
NTV'nin aktardığına göre, Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala etkinliğine katılan ikilinin samimi pozlarını fotoğrafçı Tyrell Hampton sosyal medya hesabında paylaştı. Hampton paylaşımına 'Sürpriz son' notunu düştü. Entertainment Tonight’ın kaynaklarına göre, ikili birlikte poz vererek aralarında ‘kavga veya ‘tartışma’ olmadığını göstermek istedi.
© AFP 2022Gomez, Bieber’ın podcast yayınından sonra yaptığı açıklamada sosyal medya yorumlarını gereksiz ve saçma bulduğunu belirtmiş ve Bieber’a yöneltilen suçlamaları haklı bulmadığını isim vermeden dile getirmişti. Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010 ile 2018 yılları arasında birlikteydi. Birbirlerine çok aşık olduklarını sık sık dile getiren çiftin ilişkisi tüm dünyanın gündemindeydi.
Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022
Gomez, Bieber’ın podcast yayınından sonra yaptığı açıklamada sosyal medya yorumlarını gereksiz ve saçma bulduğunu belirtmiş ve Bieber’a yöneltilen suçlamaları haklı bulmadığını isim vermeden dile getirmişti. Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010 ile 2018 yılları arasında birlikteydi. Birbirlerine çok aşık olduklarını sık sık dile getiren çiftin ilişkisi tüm dünyanın gündemindeydi.
© AFP 2022Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti. Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi. Bieber sözlerine “Herkesin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.
Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022
Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti. Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi. Bieber sözlerine “Herkesin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.
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