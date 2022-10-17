Sürpriz buluşma: Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber ilk defa yan yana

© AFP 2022 Gomez, Bieber’ın podcast yayınından sonra yaptığı açıklamada sosyal medya yorumlarını gereksiz ve saçma bulduğunu belirtmiş ve Bieber’a yöneltilen suçlamaları haklı bulmadığını isim vermeden dile getirmişti. Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010 ile 2018 yılları arasında birlikteydi. Birbirlerine çok aşık olduklarını sık sık dile getiren çiftin ilişkisi tüm dünyanın gündemindeydi.