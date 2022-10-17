https://sputniknews.com.tr/20221017/sigara-fiyatlarina-zam-1062403343.html

Sigara fiyatlarına zam

Sigara fiyatlarına zam

Sigara satış fiyatlarına 2 TL zam geldi. Mevcut zam ile birlikte sigara fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan zam 12 TL'ye ulaştı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T13:45+0300

2022-10-17T13:45+0300

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ekonomi

sigara

zam

fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

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Sigara fiyatları zamlandı.Sektör yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.Açıklanan yeni fiyat artışı ile birlikte, en düşük sigara fiyatı 29.50 liraya çıkarken, en pahalı sigara fiyatı 48 TL'ye yükselmiş oldu.Sigaraya yılbaşından bu yana 12'lik zam yapılmış oldu.Sigaraya son ortak zam temmuz ayında yansıtılmıştı.

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sigara, zam, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı