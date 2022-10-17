https://sputniknews.com.tr/20221017/sigara-fiyatlarina-zam-1062403343.html
Sigara fiyatlarına zam
Sigara fiyatlarına zam
Sigara satış fiyatlarına 2 TL zam geldi. Mevcut zam ile birlikte sigara fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan zam 12 TL'ye ulaştı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:45+0300
2022-10-17T13:45+0300
2022-10-17T13:45+0300
ekonomi
sigara
zam
fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
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Sigara fiyatları zamlandı.Sektör yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.Açıklanan yeni fiyat artışı ile birlikte, en düşük sigara fiyatı 29.50 liraya çıkarken, en pahalı sigara fiyatı 48 TL'ye yükselmiş oldu.Sigaraya yılbaşından bu yana 12'lik zam yapılmış oldu.Sigaraya son ortak zam temmuz ayında yansıtılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-paylasimlarimdan-dolayi-253-bin-300-tl-para-cezasi-geldi-1062360371.html
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sigara, zam, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
sigara, zam, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
Sigara fiyatlarına zam
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Sigara satış fiyatlarına 2 TL zam geldi. Mevcut zam ile birlikte sigara fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan zam 12 TL'ye ulaştı.
Sigara fiyatları zamlandı.
Sektör yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.
Açıklanan yeni fiyat artışı ile birlikte, en düşük sigara fiyatı 29.50 liraya çıkarken, en pahalı sigara fiyatı 48 TL'ye yükselmiş oldu.
Sigaraya yılbaşından bu yana 12'lik zam yapılmış oldu.
Sigaraya son ortak zam temmuz ayında yansıtılmıştı.