Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var

"Pandeminin başından bu yana bu köşede ısrarla şu bilginin altını çiziyoruz: COVID-19 pandemisi beraberinde mutlaka ama mutlaka 3 ayrı pandemi daha getiriyor. BİR, obezite pandemisi. İKİ, uykusuzluk pandemisi. ÜÇ, depresyon pandemisi. Bilimsel araştırmalar bu düşüncemizi çoktan doğruladı. Sağlık Bakanlığı görevlileri de aynı doğrulamaları tekrarlıyor. Bakanlık verilerine bakılırsa son 11 yılda antidepresan ilaç kullanım miktarı yaklaşık yüzde 70 artmış. Depresyon pandemisindeki bu dikkat çekici gelişmeyi psikiyatri uzmanı arkadaşlarım da doğruluyor. Daha önce de gündeme getirmeye çalıştım. Hemen ve acilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Ruh Sağlığı Konseyi oluşturmak ve bu konseyin/bilim kurulunun önerileri doğrultusunda yeni çözümler üretmek gerekiyor."