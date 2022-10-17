https://sputniknews.com.tr/20221017/prof-dr-muftuoglu-antidepresan-ilac-satisinda-patlama-var--1062394935.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var
Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs pandemisinin ardından antidepresen kullanımımı arttığına dikkat çekti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T10:55+0300
2022-10-17T10:55+0300
2022-10-17T10:55+0300
yaşam
osman müftüoğlu
antidepresan
ilaç
pandemi
psikoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045128130_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_7efc33377cd1242d70597c6700cf812b.jpg
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, antidepresan satışında patlama olduğuna dikkat çekti.Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazsının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220128/antidepresan-kullanimi-son-1-yilda-pik-yapti-1053243688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045128130_70:0:930:645_1920x0_80_0_0_a3325e16269cfe9fec28ead6220776f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
osman müftüoğlu, antidepresan, ilaç, pandemi, psikoloji
osman müftüoğlu, antidepresan, ilaç, pandemi, psikoloji
Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var
Abone ol
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs pandemisinin ardından antidepresen kullanımımı arttığına dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, antidepresan satışında patlama olduğuna dikkat çekti.
Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazsının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Pandeminin başından bu yana bu köşede ısrarla şu bilginin altını çiziyoruz: COVID-19 pandemisi beraberinde mutlaka ama mutlaka 3 ayrı pandemi daha getiriyor. BİR, obezite pandemisi. İKİ, uykusuzluk pandemisi. ÜÇ, depresyon pandemisi. Bilimsel araştırmalar bu düşüncemizi çoktan doğruladı. Sağlık Bakanlığı görevlileri de aynı doğrulamaları tekrarlıyor. Bakanlık verilerine bakılırsa son 11 yılda antidepresan ilaç kullanım miktarı yaklaşık yüzde 70 artmış. Depresyon pandemisindeki bu dikkat çekici gelişmeyi psikiyatri uzmanı arkadaşlarım da doğruluyor. Daha önce de gündeme getirmeye çalıştım. Hemen ve acilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Ruh Sağlığı Konseyi oluşturmak ve bu konseyin/bilim kurulunun önerileri doğrultusunda yeni çözümler üretmek gerekiyor."