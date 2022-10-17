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https://sputniknews.com.tr/20221017/prof-dr-muftuoglu-antidepresan-ilac-satisinda-patlama-var--1062394935.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var
Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs pandemisinin ardından antidepresen kullanımımı arttığına dikkat çekti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T10:55+0300
2022-10-17T10:55+0300
yaşam
osman müftüoğlu
antidepresan
ilaç
pandemi
psikoloji
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, antidepresan satışında patlama olduğuna dikkat çekti.Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazsının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220128/antidepresan-kullanimi-son-1-yilda-pik-yapti-1053243688.html
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osman müftüoğlu, antidepresan, ilaç, pandemi, psikoloji
osman müftüoğlu, antidepresan, ilaç, pandemi, psikoloji

Prof. Dr. Müftüoğlu: Antidepresan ilaç satışında patlama var

10:55 17.10.2022
© Fotoğraf : YouTube/NTVProf. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Fotoğraf : YouTube/NTV
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs pandemisinin ardından antidepresen kullanımımı arttığına dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, antidepresan satışında patlama olduğuna dikkat çekti.
Prof. Müftüoğlu, bugünkü yazsının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Pandeminin başından bu yana bu köşede ısrarla şu bilginin altını çiziyoruz: COVID-19 pandemisi beraberinde mutlaka ama mutlaka 3 ayrı pandemi daha getiriyor. BİR, obezite pandemisi. İKİ, uykusuzluk pandemisi. ÜÇ, depresyon pandemisi. Bilimsel araştırmalar bu düşüncemizi çoktan doğruladı. Sağlık Bakanlığı görevlileri de aynı doğrulamaları tekrarlıyor. Bakanlık verilerine bakılırsa son 11 yılda antidepresan ilaç kullanım miktarı yaklaşık yüzde 70 artmış. Depresyon pandemisindeki bu dikkat çekici gelişmeyi psikiyatri uzmanı arkadaşlarım da doğruluyor. Daha önce de gündeme getirmeye çalıştım. Hemen ve acilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Ruh Sağlığı Konseyi oluşturmak ve bu konseyin/bilim kurulunun önerileri doğrultusunda yeni çözümler üretmek gerekiyor."
Antidepresan - İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
YAŞAM
Antidepresan kullanımı son 1 yılda pik yaptı
28 Ocak, 16:33
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