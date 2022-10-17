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https://sputniknews.com.tr/20221017/prefabrik-ev-vaadiyle-dolandiricilik-sorusturmasi-17-kisi-tutuklandi--1062423509.html
Prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 17 kişi tutuklandı
Prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 17 kişi tutuklandı
İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:53+0300
2022-10-17T22:53+0300
türkiye
prefabrik ev
dolandırıcılık
dava
soruşturma
tutuklama
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Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde siber suçların önlenmesine yönelik çalışmada, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de Sakarya'da 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 3'ü emniyette ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/yeni-dolandiricilik-yontemi-olmayan-kargoya-imza-attirmak-1062266135.html
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prefabrik ev, dolandırıcılık, dava, soruşturma, tutuklama
prefabrik ev, dolandırıcılık, dava, soruşturma, tutuklama

Prefabrik ev vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 17 kişi tutuklandı

22:53 17.10.2022
© AAİnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde siber suçların önlenmesine yönelik çalışmada, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de Sakarya'da 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü emniyette ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilmişti.
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