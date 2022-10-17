https://sputniknews.com.tr/20221017/mete-gazozdan-2022-dunya-kupasi-finalinde-bronz-madalya-1062389851.html
Mete Gazoz'dan 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya
Mete Gazoz'dan 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'ni bronz madalya ile tamamladı. Öte yandan Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T00:21+0300
2022-10-17T00:21+0300
2022-10-17T00:25+0300
spor
mete gazoz
bronz
bronz madalya
okçuluk
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Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finali'nde Güney Koreli Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen finallerde Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.2022 Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildiGazeteciler ve Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin’e ve Mete Gazoz’a ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti.
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mete gazoz, bronz, bronz madalya, okçuluk
mete gazoz, bronz, bronz madalya, okçuluk
Mete Gazoz'dan 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya
00:21 17.10.2022 (güncellendi: 00:25 17.10.2022) Abone ol
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'ni bronz madalya ile tamamladı. Öte yandan Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi.
Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finali'nde Güney Koreli Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.
Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen finallerde Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
2022 Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.
Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi
Gazeteciler ve Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.
Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin’e ve Mete Gazoz’a ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti.