https://sputniknews.com.tr/20221017/marketten-aldigi-suyun-icinden-denizanasi-cikti-1062406902.html
Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı
Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı
Marketten aldığı şişe suların içinde denizanasına benzer cisimlerin görüntüsünü paylaşan kadın, “Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:19+0300
2022-10-17T15:19+0300
2022-10-17T15:38+0300
denizanası
türkiye
market
içme suyu
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Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti.Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.İnsanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin" dedi.
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denizanası, market, içme suyu
denizanası, market, içme suyu
Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı
15:19 17.10.2022 (güncellendi: 15:38 17.10.2022) Abone ol
Marketten aldığı şişe suların içinde denizanasına benzer cisimlerin görüntüsünü paylaşan kadın, “Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk” dedi.
Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti.
Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.
İnsanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin" dedi.