https://sputniknews.com.tr/20221017/marketten-aldigi-suyun-icinden-denizanasi-cikti-1062406902.html

Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

Marketten aldığı şişe suların içinde denizanasına benzer cisimlerin görüntüsünü paylaşan kadın, “Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:19+0300

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denizanası

türkiye

market

içme suyu

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Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti.Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.İnsanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin" dedi.

türkiye

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denizanası, market, içme suyu