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Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı
Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
amasra
bartın
maden işçileri
fotoğraf
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Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisinden bazılarının patlamadan 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi. Sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir arada olduğu son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” isimleri yer aldı.Elde edilen bir diğer fotoğrafta ise madencilerin servisle işe giderken çektikleri bir görüntü yer aldı. Fotoğraftaki madencilerin bir kısmı hayatını kaybederken, onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu görüntü kaldı.
türkiye
amasra
bartın
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amasra, bartın, maden işçileri, fotoğraf
amasra, bartın, maden işçileri, fotoğraf

Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı

10:31 17.10.2022 (güncellendi: 10:55 17.10.2022)
© İHABartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© İHA
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisinden bazılarının patlamadan 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi.
Sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir arada olduğu son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” isimleri yer aldı.
Elde edilen bir diğer fotoğrafta ise madencilerin servisle işe giderken çektikleri bir görüntü yer aldı. Fotoğraftaki madencilerin bir kısmı hayatını kaybederken, onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu görüntü kaldı.
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