Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı
10:31 17.10.2022 (güncellendi: 10:55 17.10.2022)
© İHABartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı.
© İHA
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında olduğu son fotoğraflar ortaya çıktı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisinden bazılarının patlamadan 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi.
Sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir arada olduğu son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” isimleri yer aldı.
Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin, patlamadan 3 gün önce sendika toplantısında çekilen son fotoğrafları ortaya çıktıhttps://t.co/Pe2ZvwQZw5 pic.twitter.com/TPWRSBsN54— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2022
Elde edilen bir diğer fotoğrafta ise madencilerin servisle işe giderken çektikleri bir görüntü yer aldı. Fotoğraftaki madencilerin bir kısmı hayatını kaybederken, onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu görüntü kaldı.
Geriye, gülümseyerek poz verdikleri fotoğraflar kaldı: Amasra'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin servisle mesaiye giderken çektikleri fotoğraflar ortaya çıktıhttps://t.co/Pe2Zvx8AnD pic.twitter.com/snITtjJrrr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2022