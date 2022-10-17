https://sputniknews.com.tr/20221017/macron-almanyadan-enerji-konusunda-dayanisma-istedi-1062422249.html
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:08+0300
2022-10-17T22:08+0300
2022-10-17T22:13+0300
avrupa'da enerji krizi
emmanuel macron
fransa
almanya
enerji
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Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya işbirliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.
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emmanuel macron, fransa, almanya, enerji
emmanuel macron, fransa, almanya, enerji
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
22:08 17.10.2022 (güncellendi: 22:13 17.10.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu.
Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.
Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.
Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya işbirliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.