https://sputniknews.com.tr/20221017/macron-almanyadan-enerji-konusunda-dayanisma-istedi-1062422249.html

Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T22:08+0300

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avrupa'da enerji krizi

emmanuel macron

fransa

almanya

enerji

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Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya işbirliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.

fransa

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emmanuel macron, fransa, almanya, enerji