Türkiye
SON DAKİKA | Karim Benzema 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/macron-almanyadan-enerji-konusunda-dayanisma-istedi-1062422249.html
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:08+0300
2022-10-17T22:13+0300
avrupa'da enerji krizi
emmanuel macron
fransa
almanya
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060473895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e26f256a0eaa0b27743de79f9262b1e.jpg
Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya işbirliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.
fransa
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060473895_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_93a731278d5f19b4fddbc8d6337ced13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, almanya, enerji
emmanuel macron, fransa, almanya, enerji

Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

22:08 17.10.2022 (güncellendi: 22:13 17.10.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN Emmanuel Macron
 Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu.
Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.
Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor" ifadelerini kullandı.
Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya işbirliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала