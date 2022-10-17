Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221017/kur-korumali-mevduatin-maliyeti-849-milyar-tlye-ulasti-1062398000.html
Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı
Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı
Kur Korumalı Mevduat için 9 aylık dönemde bütçeden 84,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:00+0300
2022-10-17T12:00+0300
ekonomi
kur korumalı tl mevduat
ekonomi
dolar
türk lirası
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg
Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu.Bütçe eylülde 78.6 milyar lira, 9 ayda 45.5 milyar liralık açık verdi.Verilere göre, bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı.9 aylık döneme bakıldığında KKM'nin maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/kur-korumali-mevduat-uygulamasinin-suresi-31-aralik-2023e-kadar-uzatilacak-1062083437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061986984_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_f164b9ab9cedf680ecb3c9cc34cffc61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kur korumalı tl mevduat, ekonomi, dolar, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı
kur korumalı tl mevduat, ekonomi, dolar, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı

Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı

12:00 17.10.2022
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Kur Korumalı Mevduat için 9 aylık dönemde bütçeden 84,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı.
Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu.

Bütçe eylülde 78.6 milyar lira, 9 ayda 45.5 milyar liralık açık verdi.

Verilere göre, bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı.

9 aylık döneme bakıldığında KKM'nin maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı.
Vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
EKONOMİ
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak
7 Ekim, 19:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала