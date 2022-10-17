https://sputniknews.com.tr/20221017/kur-korumali-mevduatin-maliyeti-849-milyar-tlye-ulasti-1062398000.html
Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı
Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı
Kur Korumalı Mevduat için 9 aylık dönemde bütçeden 84,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:00+0300
2022-10-17T12:00+0300
2022-10-17T12:00+0300
ekonomi
kur korumalı tl mevduat
ekonomi
dolar
türk lirası
hazine ve maliye bakanlığı
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Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu.Bütçe eylülde 78.6 milyar lira, 9 ayda 45.5 milyar liralık açık verdi.Verilere göre, bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı.9 aylık döneme bakıldığında KKM'nin maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/kur-korumali-mevduat-uygulamasinin-suresi-31-aralik-2023e-kadar-uzatilacak-1062083437.html
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kur korumalı tl mevduat, ekonomi, dolar, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı
kur korumalı tl mevduat, ekonomi, dolar, türk lirası, hazine ve maliye bakanlığı
Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı
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Kur Korumalı Mevduat için 9 aylık dönemde bütçeden 84,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı.
Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu.
Bütçe eylülde 78.6 milyar lira, 9 ayda 45.5 milyar liralık açık verdi.
Verilere göre, bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı.
9 aylık döneme bakıldığında KKM'nin maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı.