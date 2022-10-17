Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı

Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu.



Bütçe eylülde 78.6 milyar lira, 9 ayda 45.5 milyar liralık açık verdi.



Verilere göre, bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı.



9 aylık döneme bakıldığında KKM'nin maliyeti 84.9 milyar TL'ye ulaştı.