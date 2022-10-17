https://sputniknews.com.tr/20221017/kozluda-8-madencinin-oldugu-kaza-icin-9-yil-sonra-adalet-tum-ust-yoneticiler-haftaya-yargi-onunde-1062420544.html
Kozlu’da 8 madencinin öldüğü kaza için 9 yıl sonra adalet: Tüm üst yöneticiler haftaya yargı önünde
Kozlu’da 8 madencinin öldüğü kaza için 9 yıl sonra adalet: Tüm üst yöneticiler haftaya yargı önünde
Kozlu'da, 2013 yılında meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 8 işçinin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüza, "Bu dava 10 yıl süren bir... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T20:59+0300
2022-10-17T20:59+0300
2022-10-17T21:00+0300
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Zonguldak Kozlu’da 9 yıl önce yaşanan maden kazası sonrası verilen hukuk mücadelesini, hayatını kaybeden madenci yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüza, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Gündüza, “TTK yönetim kurulunun o dönemki üyelerine karşı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşması 25 Ekim’de görülecek. Bu dava yıllardır süren bir mücadelenin sonucu” dedi.Avukat Gündüza’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:O dönemin yöneticisi şimdi TTK Müdürü
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
maden ocağı, kozlu, zonguldak
maden ocağı, kozlu, zonguldak
Kozlu’da 8 madencinin öldüğü kaza için 9 yıl sonra adalet: Tüm üst yöneticiler haftaya yargı önünde
20:59 17.10.2022 (güncellendi: 21:00 17.10.2022) Abone ol
Kozlu'da, 2013 yılında meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 8 işçinin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüza, "Bu dava 10 yıl süren bir mücadelenin sonucu" dedi.
Zonguldak Kozlu’da 9 yıl önce yaşanan maden kazası sonrası verilen hukuk mücadelesini, hayatını kaybeden madenci yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüza, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Gündüza, “TTK yönetim kurulunun o dönemki üyelerine karşı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşması 25 Ekim’de görülecek. Bu dava yıllardır süren bir mücadelenin sonucu” dedi.
Avukat Gündüza’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Kozlu’daki maden faciasında 8 işçi kardeşimizi kaybetmiştik. TTK, bu konuda uzman bir kuruluş ama böyle uzman olduğu bir işi üçüncü bir şahıs özel bir firmaya yüksek meblağa özelleştirmeye vermiş. Alan firma yeni bir teknoloji ya da değişik bir alet getirmiyor, tamamıyla TTK’nın ekipmanlarını kullanarak işi yürütüyor. Burada metan gazı riski var, bunun için önce metan gazı drenajı yapılması lazım ama bunlar hep eksik yapılmış bilirkişi raporuyla tespit edildi. 25 metrelik sondaj yapılması gerekirken 16 metre yapılmış. 2018 yılında Anayasa mahkemesi, bilirkişinin raporuna göre ‘TTK yönetim kuruluna etkin soruşturma yapılması lazım’ dedi. 2019 Yılında Zonguldak’ta görülen dava da bitmiş oldu ve orada, TTK Kozlu Müessese müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz’a 4 yıl gibi bir ceza verdiler ama iyi halden indirdiler ve paraya çevirdiler. Biz o kadarı istinafa götürmüştük, istinaf reddetti ve kesinleşti. Temyize götürdük o dosyamız hala Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nde. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bizimle aynı düşüncede “bilinçli taksir hükümleri uygulanmalı karar bozulsun” dedi ama şu ana kadar Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi karar vermedi.
O dönemin yöneticisi şimdi TTK Müdürü
Bu yıl TTK yönetim kurulunun o dönemki üyelerine karşı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşması 25 Ekim’de görülecek. O dönemki TTK yönetim kurulu, en yetkin olduğu iş olmasına rağmen özelleştirmiş. Bu dava 10 yıl süren bir mücadelenin sonucu. Kazım Eroğlu ve Nurettin Yılmaz mahkum oldular, para cezasına çevrildi ve aynı Kazım Eroğlu ödüllendirilerek TTK genel müdürü yapıldı. TTK’nın kusuru tartışılırken o dönemde Kozlu Müessese müdürü olan Kazım Eroğlu Şu an TTK yönetim kurulu başkanı. Hani kusuru tescillenmişti? Görevi ihmal suçu var, iş güvenliği denetimlerini yapmamış ve sondajların usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmemiş. Bu iki kişi Kozlu’daki TTK’nın en üst yöneticisiydi. Mahkum olmalarına rağmen yasalarımızdaki birtakım hükümlerden dolayı para cezasına kesinleşti. Yargıtay, savcılığın talebine uyup bozarsa şu anki TTK müdürünün sonu neye varır hep birlikte göreceğiz. Müessese müdürü 8 işçinin ölümünde kusurlu bulup ceza yiyor, o müessese müdürü TTK genel müdürü yapılıyor. Aynı müessese müdürünün Amasra’da sorumluluğu tartışılıyor. Yargı kararı uygulansa müdür olmaz.