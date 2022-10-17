Kozlu’da 8 madencinin öldüğü kaza için 9 yıl sonra adalet: Tüm üst yöneticiler haftaya yargı önünde

Kozlu’daki maden faciasında 8 işçi kardeşimizi kaybetmiştik. TTK, bu konuda uzman bir kuruluş ama böyle uzman olduğu bir işi üçüncü bir şahıs özel bir firmaya yüksek meblağa özelleştirmeye vermiş. Alan firma yeni bir teknoloji ya da değişik bir alet getirmiyor, tamamıyla TTK’nın ekipmanlarını kullanarak işi yürütüyor. Burada metan gazı riski var, bunun için önce metan gazı drenajı yapılması lazım ama bunlar hep eksik yapılmış bilirkişi raporuyla tespit edildi. 25 metrelik sondaj yapılması gerekirken 16 metre yapılmış. 2018 yılında Anayasa mahkemesi, bilirkişinin raporuna göre ‘TTK yönetim kuruluna etkin soruşturma yapılması lazım’ dedi. 2019 Yılında Zonguldak’ta görülen dava da bitmiş oldu ve orada, TTK Kozlu Müessese müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz’a 4 yıl gibi bir ceza verdiler ama iyi halden indirdiler ve paraya çevirdiler. Biz o kadarı istinafa götürmüştük, istinaf reddetti ve kesinleşti. Temyize götürdük o dosyamız hala Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nde. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bizimle aynı düşüncede “bilinçli taksir hükümleri uygulanmalı karar bozulsun” dedi ama şu ana kadar Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi karar vermedi.