https://sputniknews.com.tr/20221017/kisa-vadeli-dis-borc-stoku-agustosta-yuzde-136-artarak-1381-milyar-dolara-cikti-1062395124.html

Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta yüzde 13.6 artarak 138.1 milyar dolara çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta yüzde 13.6 artarak 138.1 milyar dolara çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 13.6 artarak 138.1 milyar dolar oldu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T11:01+0300

2022-10-17T11:01+0300

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ekonomi

türkiye

dış borç

dış borçlanma

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2021 sonuna kıyasla yüzde 13,6 artarak 138,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 55,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 15,4 yükselerek 50,9 milyar dolar oldu.Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustos ayında 2021 sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolara indi.Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,2 artışla 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 14,4 yükselişle 17,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 11,7 artarak 10,5 milyar dolar oldu.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 17,5 artışla 45,7 milyar dolara çıktı.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 13,6 artarak 25,2 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 10,9 yükselerek 81,3 milyar dolara ulaştı.Söz konusu dönemde özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 13,3 artışla 71,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,1 yükselişle 65,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Geçen yılın sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, ağustos sonu itibarıyla 360 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 109 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.Kısa vadeli dış borç stokunun ağustos sonu itibarıyla yüzde 46,2'si dolar, yüzde 26,1'i euro, yüzde 8,6'sı TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.Ağustos sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 185,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17 ve özel sektörün yüzde 63,1 paya sahip olduğu görüldü.

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türkiye, dış borç, dış borçlanma