https://sputniknews.com.tr/20221017/istanbul-havalimaninda-thy-ve-tgs-calisani-300-isci-yemekten-zehirlendi-1062403456.html
İstanbul Havalimanı'nda THY ve TGS çalışanı 300 işçi yemekten zehirlendi
İstanbul Havalimanı'nda THY ve TGS çalışanı 300 işçi yemekten zehirlendi
İstanbul Havalimanı’nda görev yapan yaklaşık 300 personel, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:46+0300
2022-10-17T13:46+0300
2022-10-17T14:03+0300
istanbul havalimanı
türkiye
zehirlenme
türk hava yolları (thy)
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İstanbul Havalimanı’nda görev yapan ve aralarında Türk Hava Yolları (THY), TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı. İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/osmaniyede-yurtta-kalan-35-ogrenci-zehirlendi-1061784408.html
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istanbul havalimanı, zehirlenme, türk hava yolları (thy)
istanbul havalimanı, zehirlenme, türk hava yolları (thy)
İstanbul Havalimanı'nda THY ve TGS çalışanı 300 işçi yemekten zehirlendi
13:46 17.10.2022 (güncellendi: 14:03 17.10.2022) Abone ol
İstanbul Havalimanı’nda görev yapan yaklaşık 300 personel, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Havalimanı’nda görev yapan ve aralarında Türk Hava Yolları (THY), TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı.
İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.