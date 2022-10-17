https://sputniknews.com.tr/20221017/istanbul-havalimaninda-thy-ve-tgs-calisani-300-isci-yemekten-zehirlendi-1062403456.html

İstanbul Havalimanı'nda THY ve TGS çalışanı 300 işçi yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı'nda THY ve TGS çalışanı 300 işçi yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı’nda görev yapan yaklaşık 300 personel, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T13:46+0300

2022-10-17T13:46+0300

2022-10-17T14:03+0300

istanbul havalimanı

türkiye

zehirlenme

türk hava yolları (thy)

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İstanbul Havalimanı’nda görev yapan ve aralarında Türk Hava Yolları (THY), TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı. İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/osmaniyede-yurtta-kalan-35-ogrenci-zehirlendi-1061784408.html

istanbul havalimanı

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istanbul havalimanı, zehirlenme, türk hava yolları (thy)