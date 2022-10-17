https://sputniknews.com.tr/20221017/israil-cumhurbaskani-herzog-26-ekimde-beyaz-sarayi-ziyaret-edecek-1062426093.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T23:56+0300

2022-10-17T23:56+0300

2022-10-17T23:56+0300

dünya

abd

isaac herzog

israil

ziyaret

beyaz saray

karine jean-pierre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053850954_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_0215dce4f10be52cf2b4967d0ca8231f.jpg

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, 26 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bu ziyaret, ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve dostluğun bir vurgusu olacaktır" ifadesini kullandı.İki liderin, küresel ve bölgesel sorunlar, İsrail'in bölge ile entegrasyonunun derinleştirilmesi, hem İsrail hem Filistin halkı için özgürlük, refah ve güvenlik gibi konuları ele alacağını belirten Jean-Pierre, Herzog'un 25-26 Ekim'de Washington'da birçok görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220901/biden-israil-basbakani-ile-gorustu-abd-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-asla-izin-vermeyecek-1060647595.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, isaac herzog, israil, ziyaret, beyaz saray, karine jean-pierre