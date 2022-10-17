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https://sputniknews.com.tr/20221017/israil-cumhurbaskani-herzog-26-ekimde-beyaz-sarayi-ziyaret-edecek-1062426093.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T23:56+0300
2022-10-17T23:56+0300
dünya
abd
isaac herzog
israil
ziyaret
beyaz saray
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, 26 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bu ziyaret, ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve dostluğun bir vurgusu olacaktır" ifadesini kullandı.İki liderin, küresel ve bölgesel sorunlar, İsrail'in bölge ile entegrasyonunun derinleştirilmesi, hem İsrail hem Filistin halkı için özgürlük, refah ve güvenlik gibi konuları ele alacağını belirten Jean-Pierre, Herzog'un 25-26 Ekim'de Washington'da birçok görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220901/biden-israil-basbakani-ile-gorustu-abd-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-asla-izin-vermeyecek-1060647595.html
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abd, isaac herzog, israil, ziyaret, beyaz saray, karine jean-pierre
abd, isaac herzog, israil, ziyaret, beyaz saray, karine jean-pierre

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

23:56 17.10.2022
© REUTERSİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© REUTERS
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, 26 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bu ziyaret, ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve dostluğun bir vurgusu olacaktır" ifadesini kullandı.
İki liderin, küresel ve bölgesel sorunlar, İsrail'in bölge ile entegrasyonunun derinleştirilmesi, hem İsrail hem Filistin halkı için özgürlük, refah ve güvenlik gibi konuları ele alacağını belirten Jean-Pierre, Herzog'un 25-26 Ekim'de Washington'da birçok görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.
Kudüs'ü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'ABD ile İsrail arasındaki kopmaz bağlar ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine dair taahhütlerinin' teyit edildiği ortak bildiri imzalamalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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