İş ve sosyal güvenlik uzmanından asgari ücret tahmini: ‘7500-8000 lira olmasını bekliyorum’

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan iş ve sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç, intibak yasası ve EYT düzenlemesi bekleyenlerin durumu ile Türkiye'nin sosyal güvenlik politikalarını değerlendirdi.Gündemine ilk olarak Emeklilikte Yaşa Takılanların durumunu ele alan Sevinç, "Sayın bakanın verdiği takvime göre EYT çalışması aralık başında meclise getirilecek ve ay sonuna doğru yasalaşması bekleniyor. Belki Ocak ayına da sarkabilir çünkü meclisin kendine göre bir takvimi var, bir taraftan da bütçe görüşmeleri başlayacak. 1999 yılından sonra gündeme gelmiş ve 2010’lu yılların ortalarında iyice alevlenerek bir türlü çözüme kavuşturulmamış bir sorun. Öyle bir hale geldi ki, artık çözülme aşamasında. EYT için kurulan komisyonda, yaşın ortadan kaldırılması en muhtemel seçenek gibi duruyor. Benim şu anda çıkabileceğine en yakın gördüğüm ve kafalarda soru işareti bırakmayacak seçenek, eski sisteme dönmek olacaktır. Yaş koşulu olmazsa 1.5 milyona yakın insan bu yıl ya da önümüzdeki yılın başında emekli olacak. Başka koşullar aranırsa bu sayı düşecektir. Buna her ay da normalde emekli olması gereken çalışan sayısı eklenecek ve totalde 10-15 sene içerisinde emekli olanların sayısı 4 milyonu bulacaktır. EYT dışında ortalama her yıl 400 bin kadar insan Türkiye'de emekli oluyor. Sosyal politikalarla çok fazla oynanmış ve çok fazla müdahale edilmiş. Bu kadar çok dokunduğunuz zaman farklılıkların oluşması pek mümkün oluyor. Mesela 2000 öncesinde tabandan ödeyen bir kişi, 2000 yılından önce emekli olmuşsa 6000 TL alabiliyor ama şu an o kişi ancak 3500 lira alabilir" ifadelerini kullandı.Asgari ücret konusunda da değerlendirmeler yapan Sevinç, "Önümüzde 3 ay var ve bu söz konusu dönemin tahminlerine bakmak lazım. 12 aylık ortalamalara bakıldığında yüzde 80’in az üzerinde bir tablo var ortada. Bir taraftan da yüzde 50+30 verilen zamlar var. Uluslararası kuruluşların yüzde 40 beklentisi var. MB’nin yüzde 25. Burada benim tahminim geçen seneye yakın bir oran. Yüzde 35-40’ın altında olmamak kaydıyla, asgari ücretin net 7500-8000 TL gibi olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

