https://sputniknews.com.tr/20221017/irak-cumhurbaskani-resid-gorevine-resmen-basladi-anayasayi-korumak-icin-tum-cabami-sarf-edecegim-1062420161.html
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı: 'Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim'
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı: 'Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim'
Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı. Reşid, ülkedeki sorunları çözmek için... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T20:49+0300
2022-10-17T20:49+0300
2022-10-17T20:50+0300
dünya
muhammed halbusi
irak
şanaz ibrahim
abdullatif reşid
berhem salih
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Irak Meclisi tarafından 13 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid yemin ederek görevine resmi olarak başladı.Reşid için başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı’nda resmi tören düzenlendi.Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, Meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı.Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Reşid, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki yüksek dini otoriteye (Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani) ve Irak halkının temsilcilerine kendisine güvenlerinden ötürü teşekkür etti.Ülkedeki sorunları çözmek için çalışacağını söyleyen Reşid, ayrıca, "Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim" dedi.En kısa sürede hükümetin kurulmasını temenni eden Reşid, komşu ülkelerle ve uluslararası toplumla da güçlü ilişkiler kuracağını ifade etti.Yeni Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim, kızı, oğlu, gelini ve torunu da törende yer aldı.Eski Cumhurbaşkanı Salih törene katılmadıReşid’in selefi eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid Irak Meclisi'nde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.Sudani’nin en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/irakin-yeni-cumhurbaskani-belli-oldu-abdullatif-resid-1062276704.html
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muhammed halbusi, irak, şanaz ibrahim, abdullatif reşid, berhem salih
muhammed halbusi, irak, şanaz ibrahim, abdullatif reşid, berhem salih
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı: 'Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim'
20:49 17.10.2022 (güncellendi: 20:50 17.10.2022) Abone ol
Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı. Reşid, ülkedeki sorunları çözmek için çalışacağını belirterek, "Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim" dedi.
Irak Meclisi tarafından 13 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid yemin ederek görevine resmi olarak başladı.
Reşid için başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı’nda resmi tören düzenlendi.
Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, Meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı.
Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Reşid, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki yüksek dini otoriteye (Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani) ve Irak halkının temsilcilerine kendisine güvenlerinden ötürü teşekkür etti.
Ülkedeki sorunları çözmek için çalışacağını söyleyen Reşid, ayrıca, "Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim" dedi.
En kısa sürede hükümetin kurulmasını temenni eden Reşid, komşu ülkelerle ve uluslararası toplumla da güçlü ilişkiler kuracağını ifade etti.
Yeni Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim, kızı, oğlu, gelini ve torunu da törende yer aldı.
Eski Cumhurbaşkanı Salih törene katılmadı
Reşid’in selefi eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.
Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid Irak Meclisi'nde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Sudani’nin en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.