https://sputniknews.com.tr/20221017/internet-sitesi-acip-hayali-prefabrik-ev-satan-20-kisi-yakalandi-1062401010.html
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı
Kocaeli ve Sakarya'da, oluşturdukları internet sitesinde prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı verip yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:59+0300
2022-10-17T12:59+0300
2022-10-17T13:05+0300
türkiye
kocaeli
prefabrik ev
internet dolandırıcılığı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ihbarını aldı.Yapılan çalışmaların ardından Kocaeli ve Sakarya'da 20 farklı adrese baskın düzenleyen polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, müştekilere ait sözleşme ve senet benzeri evraklarla 100 bin lira ele geçirildi.Şüphelilerden birinin 32, bir başkasının 17, 3’nün de 1'er nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211125/indirim-gunlerinde-siber-dolandirici-uyarisi-sahte-kargo-takip-smslerine-dikkat-1051139769.html
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kocaeli, prefabrik ev, internet dolandırıcılığı
kocaeli, prefabrik ev, internet dolandırıcılığı
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı
12:59 17.10.2022 (güncellendi: 13:05 17.10.2022) Abone ol
Kocaeli ve Sakarya'da, oluşturdukları internet sitesinde prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı verip yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ihbarını aldı.
Yapılan çalışmaların ardından Kocaeli ve Sakarya'da 20 farklı adrese baskın düzenleyen polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, müştekilere ait sözleşme ve senet benzeri evraklarla 100 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin 32, bir başkasının 17, 3’nün de 1'er nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.