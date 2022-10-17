Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221017/internet-sitesi-acip-hayali-prefabrik-ev-satan-20-kisi-yakalandi-1062401010.html
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı
Kocaeli ve Sakarya'da, oluşturdukları internet sitesinde prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı verip yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:59+0300
2022-10-17T13:05+0300
türkiye
kocaeli
prefabrik ev
internet dolandırıcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062401094_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0ab28fc6adc465f0bcf2623c3b5be107.jpg
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ihbarını aldı.Yapılan çalışmaların ardından Kocaeli ve Sakarya'da 20 farklı adrese baskın düzenleyen polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, müştekilere ait sözleşme ve senet benzeri evraklarla 100 bin lira ele geçirildi.Şüphelilerden birinin 32, bir başkasının 17, 3’nün de 1'er nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211125/indirim-gunlerinde-siber-dolandirici-uyarisi-sahte-kargo-takip-smslerine-dikkat-1051139769.html
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062401094_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_85adcc4da5c3160e9744fbc4f78e5635.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, prefabrik ev, internet dolandırıcılığı
kocaeli, prefabrik ev, internet dolandırıcılığı

İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi yakalandı

12:59 17.10.2022 (güncellendi: 13:05 17.10.2022)
© DHAİnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi
İnternet sitesi açıp hayali prefabrik ev satan 20 kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kocaeli ve Sakarya'da, oluşturdukları internet sitesinde prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı verip yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden prefabrik ev yapımı ve satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ihbarını aldı.
Yapılan çalışmaların ardından Kocaeli ve Sakarya'da 20 farklı adrese baskın düzenleyen polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, müştekilere ait sözleşme ve senet benzeri evraklarla 100 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin 32, bir başkasının 17, 3’nün de 1'er nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
İndirim günlerinde siber dolandırıcı uyarısı: Sahte kargo takip SMS'lerine dikkat
25 Kasım 2021, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала