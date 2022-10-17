https://sputniknews.com.tr/20221017/icisleri-bakanligi-2020den-bu-yana-yunanistan-toplam-61-bin-737-gocmeni-denizden-ve-karadan-itti-1062415816.html

İçişleri Bakanlığı: 2020'den bu yana Yunanistan toplam 61 bin 737 göçmeni denizden ve karadan itti

İçişleri Bakanlığı: 2020'den bu yana Yunanistan toplam 61 bin 737 göçmeni denizden ve karadan itti

İçişleri Bakanlığı, 2020'den bu yana Yunanistan'ın 61 bin 737 yasadışı göçmeni denizden ve karadan ittiğini, 152'sinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T19:09+0300

2022-10-17T19:09+0300

2022-10-17T19:35+0300

içişleri bakanlığı

türkiye

yunanistan

kaçak göçmen

göçmen

göçmen krizi

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İçişleri Bakanlığı, 'Yunan hükümeti kendisine cinayeti yakıştırdığı gibi yalanı ve iftirayı da yakıştırmaktan imtina etmemiştir. 2020 yılından bu yana 46 bin 840’ı Ege Denizinde, 14 bin 897’si Yunanistan kara sınırında olmak üzere toplam 61 bin 737 göçmen geri itmeye maruz kalmıştır. Yunanistan’ı, ölümlerle sonuçlanan göç politikasından vazgeçmeye davet ediyoruz' açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Yunanistan’ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarichi, bu kez de nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan çırılçıplak bırakılmış göçmenlere ait fotoğraf üzerinden algı operasyonuna girişmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği hitaplarında Yunanistan’ın insanlık dışı muamelelerini gözler önüne sererek dünya kamuoyunun dikkatine sunduğu belge ve görsellerin Yunanistan’ı uluslararası alanda soktuğu çaresizliğin de farkındayız. Rutin olarak göçmenlerin para, telefon, kimlik ve pasaportları da dâhil olmak üzere tüm eşyalarına el koyan, göçmenleri kıyafetleri ve ayakkabılarını alarak denize atan, çırılçıplak bir şekilde sopalarla darp eden, elektro şok cihazıyla yaralayan, plastik mermilerle vuran, lastik bot veya hurda durumdaki can sallarına bindiren Yunanistan’ın, bu girişimiyle insanların ölümüyle sonuçlanan sistematik hukuka aykırı geri itmelerin üzerine örtmeyi amaçladığı apaçık ortadadır” ifadelerine yer verildi. 'Yunan hükümeti kendisine cinayeti yakıştırdığı gibi yalanı ve iftirayı da yakıştırmaktan imtina etmemiştir'Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıllardır, göçmenlere ait lastik botların patlatıldığı, motorlarının söküldüğü, göçmenlerin darp edildiği ve hatta öldürmek pahasına üzerlerine ateş açıldığına ilişkin Yunanistan'ın bu insanlık dışı muameleleri ve eylemleri hem görüntüler hem de uluslararası raporlar ile gözler önüne serilmiştir. Daha geçtiğimiz ay Lübnan üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışan bir göçmen botunu patlatarak ve içindeki göçmenlerin değerli eşyalarını alarak aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu göçmenleri ölüme terk etmiştir. Bu insanlık dışı davranış sonrası 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdülvahap hayatını kaybetmiştir.Şimdi bu davranışları ile uluslararası arenada insanlık dışı muamelelerine cevap dahi veremeyen Yunanistan'ın, Türkiye'ye iftira atarak suçlamaya çalıştığı görülmektedir. Yunan hükümeti kendisine cinayeti yakıştırdığı gibi yalanı ve iftirayı da yakıştırmaktan imtina etmemiştir" denildi.'2020 yılından toplam 61 bin 737 göçmen geri itmeye maruz kalmıştır'Açıklamada şunlar kaydedildi:"Yunanistan, bu eylemleri nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun baskı oluşmasına rağmen geri adım atmayarak gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerek BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gerekse 1951 Tarihli Cenevre Sözleşmesi bakımından insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeye devam etmektedir. Özellikle yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı bağlamında hak ihlalleri yaşanmakta olup, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin silah, zor kullanarak şiddet ve kötü muamele uygulaması, ülkeye girmek isteyen yabancıların kıyafet ve paralarının ellerinden alınması, değerli eşyalarına yasal olmayan şekilde el konulması uluslararası hukuka aykırıdır.Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) çeşitli uluslararası ajans ve medya organları tarafından da paylaşıldığı raporunda, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı, FRONTEX'in üst düzey yetkililerin 'Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itmeleri örtbas ederek, soruşturmayarak ya da uygun ve doğru bir şekilde sorunu ele almayarak ciddi suiistimaller ve usulsüzlükler yaptığı; ayrıca doğru olmayan ve taraflı bilgileri AB Kurumlarıyla paylaştığı' ifşa edildikten sonra Yunan Bakan'ın bu raporu ve ülkesinin Ege Denizi'nde ve kara sınırlarında yaptıkları ihlalleri perdelemek için sahte bir paylaşımda bulunmasını da tesadüfi olarak değerlendirmemekteyiz.Bu bağlamda, geri itmelere yönelik incelemeler ve denetimler devam ederken, FRONTEX İcra Direktörünün görevden alınmış olması; ancak Yunan Göç ve İltica Bakanı'nın hala görevine devam ediyor olmasını ve ülkemizi zan altında bırakmaya yönelik asılsız suçlamalarına devam etmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz.İnsanlık dışı muamelelerinden geri adım atmayan Yunanistan'ın geri itme uygulamaları neticesinde; 2020 yılından bu yana 46 bin 840'ı Ege Denizinde, 14 bin 897'si Yunanistan kara sınırında olmak üzere toplam 61 bin 737 göçmen geri itmeye maruz kalmıştır. Bu geri itmeler sonucunda 152 göçmen hayatını kaybetmiş, 200 göçmen de yaralanmıştır. 2022 yılına baktığımızda ise 21 bin 770'i Ege Denizinde ve 4 bin 593'ü Yunanistan kara sınırında olmak üzere toplam 26 bin 363 göçmen geri itmeye maruz kalmıştır. Bu geri itmelerde 21'i Ege Denizinde ve 38'i Yunanistan kara sınırında olmak üzere toplam 59 göçmen hayatını kaybetmiştir. Yine bu geri itmelerde 5'i Ege denizinde ve 49'u Yunanistan kara sınırında olmak üzere toplam 54 göçmen yaralanmıştır."'Yunanistan’ı, ölümlerle sonuçlanan göç politikasından vazgeçmeye davet ediyoruz'Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

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