https://sputniknews.com.tr/20221017/hdpli-oluc-iktidar-turkiye-ekonomisini-felakete-surukleyerek-veda-etmeye-hazirlaniyor-1062423234.html

HDP'li Oluç: İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor

HDP'li Oluç: İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2023 yılı bütçesine ilişkin "İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor." dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T22:31+0300

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türkiye

hdp

saruhan oluç

amasra

iktidar

tbmm

recep tayyip erdoğan

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Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralı madencilere acil şifalar diledi.Yaşanan kazadan dolayı üzgün ve kızgın olduklarını belirten Oluç, "Ateş yine düştüğü yeri yaktı. Eğer yasal denetimler yapılıp gerekli önlemler alınsaydı bu facia ve can kayıpları yaşanmayacaktı. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki aslında ağır ve çok vahşi bir sömürü sisteminde ısrarlı olunduğu için böylesi felaketler yaşanıyor" diye konuştu.'Eğer bu kaza kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz?'HDP'li Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazayla ilgili "kader planı" sözlerini kullandığını anımsatarak, şunları söyledi:Hakkı Saruhan Oluç, 2023 bütçesinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulmasının beklendiğini, bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe giderinin ise 4 trilyon 470 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktardı.'2023 yılında büyük vergi artışları gündeme gelecek'Bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar lira olmasının, devletin kendi enflasyonunu ortaya koyduğunun göstergesi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Oluç, "Bütçe gelirinin artması, vergilerin artması anlamına geliyor. 2023 yılında büyük vergi artışları gündeme gelecek. Bu da her türlü ürünün pahalanması anlamına gelecektir. Öngörülen bütçe açığı ise 660 milyar Türk lirasıdır. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının '2023 yılında seçim ekonomisi uygulayacağım' demesinin açıkça ilanıdır. İktidar, bu bütçeyle Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Oluç, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyi de eleştirerek, "Bu yasayla birlikte düşman ceza hukuku sistemleşti ve ceza hukuku içine yerleştirildi. Bu uygulamalar bize yapılırken susanlar, şimdi bütün toplumsal ve siyasal muhalefetin başına geldiğinde 'ah vah' diyorlar ama iş işten geçti. İnsan haklarını koruyan ceza hukuku anlayışı terk edilmiştir" ifadesini kullandı.

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