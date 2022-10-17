https://sputniknews.com.tr/20221017/hdp-es-genel-baskani-buldandan-secim-aciklamasi-kapimizi-calacaklar-1062392289.html

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan seçim açıklaması: Kapımızı çalacaklar

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan seçim açıklaması: Kapımızı çalacaklar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlerle ve partisinin aday politikasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. "HDP’yi yok... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T08:50+0300

2022-10-17T08:50+0300

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politika

hdp

seçim

pervin buldan

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Denizli 4’üncü Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara değindi.Seçim ve ittifak politikalarına dair konuşan Buldan, "HDP tüm kuşatmalara, AKP ve MHP'nin tüm saldırılarına ve bütün engellemelere rağmen 3. Yol çizgisinde ısrar ediyor. Bu çizgide Türkiye’nin geleceği yarınları ve aydınlığı için mücadele ediyor. Bu ülkenin tek çıkış yolu 3. Yol çizgisidir"dedi. Buldan, "Kısa bir süre önce Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturduk. Bizi inkar eden, yok sayan, görmezden gelen ittifaklara karşı, özellikle Kürtleri inkar eden Cumhur İttifakına, karnından konuşan Millet İttifakına karşı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türkiye halklarına yeni bir tercih olarak ortaya çıktık. Elbette ki bu ittifak sadece ifade edilen, deklare edilen partilerle sınırlanmayacak. Daha da büyüyecek, genişleyecek, Kürdi ittifaklarını, Türkiye’nin bütün kesimlerini, ötekileştirilenleri, inkar edilenleri de içerisine alacak, hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında bir mücadele ortaklığıyla Türkiye’deki yeni bir dönemi başlatacak olan bir ittifaktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkat çeken Buldan, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP’nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP’yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP’nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP’yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.'HDP kendi adayıyla çıkar'Buldan sözlerinin sonunda da seçimlerde cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şu mesajları verdi:

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hdp, seçim, pervin buldan