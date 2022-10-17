https://sputniknews.com.tr/20221017/galatasaray-ve-kayserispor-pfdkya-sevk-edildi-1062423389.html
Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:41+0300
2022-10-17T22:41+0300
2022-10-17T22:41+0300
spor
galatasaray
kayserispor
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Galatasaray ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.
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galatasaray, kayserispor
Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Galatasaray ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.