https://sputniknews.com.tr/20221017/galatasaray-ve-kayserispor-pfdkya-sevk-edildi-1062423389.html

Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T22:41+0300

2022-10-17T22:41+0300

2022-10-17T22:41+0300

spor

galatasaray

kayserispor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626532_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a0511b7d54f305308145f92275250e03.jpg

Galatasaray ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, kayserispor