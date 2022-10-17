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https://sputniknews.com.tr/20221017/eurowings-pilotlarin-3-gunluk-grevi-nedeniyle-yuzlerce-ucusu-iptal-etti-1062411579.html
Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
İsviçre'de Eurowings havayollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T16:24+0300
2022-10-17T16:24+0300
dünya
eurowings
grev
uçuş
iptal
almanya
isviçre
lufthansa
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Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü duyuruldu.İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca euro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/lufthansanin-istiraki-eurowingsin-pilotlari-17-ekimde-3-gunluk-greve-gidecek-1062325756.html
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eurowings, grev, uçuş, iptal, almanya, isviçre, lufthansa
eurowings, grev, uçuş, iptal, almanya, isviçre, lufthansa

Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

16:24 17.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDEREurowings
Eurowings - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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İsviçre'de Eurowings havayollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu.
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.
Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü duyuruldu.
İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.
Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.
Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca euro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak" dedi.
Eurowings - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
DÜNYA
Lufthansa'nın iştiraki Eurowings'in pilotları 17 Ekim'de 3 günlük greve gidecek
14 Ekim, 22:45
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