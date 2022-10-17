https://sputniknews.com.tr/20221017/eurowings-pilotlarin-3-gunluk-grevi-nedeniyle-yuzlerce-ucusu-iptal-etti-1062411579.html
Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
İsviçre'de Eurowings havayollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T16:24+0300
2022-10-17T16:24+0300
2022-10-17T16:24+0300
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eurowings
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uçuş
iptal
almanya
isviçre
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Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü duyuruldu.İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca euro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/lufthansanin-istiraki-eurowingsin-pilotlari-17-ekimde-3-gunluk-greve-gidecek-1062325756.html
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eurowings, grev, uçuş, iptal, almanya, isviçre, lufthansa
eurowings, grev, uçuş, iptal, almanya, isviçre, lufthansa
Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti
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İsviçre'de Eurowings havayollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu.
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.
Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü duyuruldu.
İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.
Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.
Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca euro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak" dedi.