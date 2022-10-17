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https://sputniknews.com.tr/20221017/eski-hdp-milletvekili-guvene-teror-orgutu-propagandasi-sucundan-11-yil-7-ay-hapis-cezasi-1062415845.html
Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 11... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T19:11+0300
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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven'in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.Mahkeme, Güven'in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı başka davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20201221/hdpli-leyla-guvene-22-yil-3-ay-hapis-1043439473.html
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pkk, pkk/kck, diyarbakır, leyla güven

Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası

19:11 17.10.2022 (güncellendi: 19:12 17.10.2022)
© AA / Raşit AydoğanLeyla Güven
Leyla Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven'in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme, Güven'in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı başka davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.
HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Leyla Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2020
DÜNYA
HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis
21 Aralık 2020, 11:58
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