https://sputniknews.com.tr/20221017/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062392923.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yeni haftaya 18.58 bandında başladı euro ise 18.10 liradan işlem görüyor. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T09:24+0300
2022-10-17T09:24+0300
2022-10-17T09:27+0300
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Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.10 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1651 dolar bandında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 986 lira, çeyrek altın 1598 lira, yarım altın 3196 lira, Cumhuriyet altını 6494 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062295654.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:24 17.10.2022 (güncellendi: 09:27 17.10.2022) Abone ol
Dolar yeni haftaya 18.58 bandında başladı euro ise 18.10 liradan işlem görüyor.
Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.10 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1651 dolar bandında işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 986 lira, çeyrek altın 1598 lira, yarım altın 3196 lira, Cumhuriyet altını 6494 liradan el değiştiriyor.