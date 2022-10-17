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https://sputniknews.com.tr/20221017/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062392923.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yeni haftaya 18.58 bandında başladı euro ise 18.10 liradan işlem görüyor. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.10 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1651 dolar bandında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 986 lira, çeyrek altın 1598 lira, yarım altın 3196 lira, Cumhuriyet altını 6494 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062295654.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:24 17.10.2022 (güncellendi: 09:27 17.10.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar yeni haftaya 18.58 bandında başladı euro ise 18.10 liradan işlem görüyor.
Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.10 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1651 dolar bandında işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 986 lira, çeyrek altın 1598 lira, yarım altın 3196 lira, Cumhuriyet altını 6494 liradan el değiştiriyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
14 Ekim, 09:28
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