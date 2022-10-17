https://sputniknews.com.tr/20221017/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abdnin-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1062419398.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T20:30+0300

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türkiye

ibrahim kalın

abd

jake sullivan

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, 'Ukrayna’daki savaş', Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı. F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.'Ukrayna’daki savaşın' derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı. Türkiye’nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi. Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi.

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ibrahim kalın, abd, jake sullivan