https://sputniknews.com.tr/20221017/cumhurbaskani-erdogan-dunya-suryani-katolik-patrigi-ve-heyeti-ile-gorustu-1062413427.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

süryani

katolik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, süryani, katolik