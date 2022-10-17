https://sputniknews.com.tr/20221017/cumhurbaskani-erdogan-dunya-suryani-katolik-patrigi-ve-heyeti-ile-gorustu-1062413427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T17:48+0300
2022-10-17T17:48+0300
2022-10-17T17:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
süryani
katolik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, süryani, katolik
recep tayyip erdoğan, süryani, katolik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile görüştü
17:48 17.10.2022 (güncellendi: 17:49 17.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.