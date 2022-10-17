https://sputniknews.com.tr/20221017/cinemaximum-sinemalarinin-ismi-degisti-1062405683.html

Cinemaximum sinemalarının ismi değişti

Cinemaximum sinemalarının ismi değişti

Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adı 'Paribu Cineverse' ile değişti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T14:47+0300

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paribu

yaşam

cinemaximum

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Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı 'Paribu Cineverse' olarak değişti.Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı. Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20210424/paribudan-aciklama-ilgili-kurumlarla-temas-halinde-calisiyoruz-1044348414.html

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paribu, cinemaximum