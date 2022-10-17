https://sputniknews.com.tr/20221017/cinemaximum-sinemalarinin-ismi-degisti-1062405683.html
Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adı 'Paribu Cineverse' ile değişti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T14:47+0300
2022-10-17T14:47+0300
2022-10-17T14:50+0300
paribu
yaşam
cinemaximum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062404575_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_000f501a767e7da9e5660be57b25e88b.jpg
Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı 'Paribu Cineverse' olarak değişti.Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı. Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20210424/paribudan-aciklama-ilgili-kurumlarla-temas-halinde-calisiyoruz-1044348414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062404575_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_bda837d2dcc709a071664dda1075cb6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
paribu, cinemaximum
Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
14:47 17.10.2022 (güncellendi: 14:50 17.10.2022) Abone ol
Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adı 'Paribu Cineverse' ile değişti.
Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı 'Paribu Cineverse' olarak değişti.
Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı.
Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.