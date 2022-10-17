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Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adı 'Paribu Cineverse' ile değişti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı 'Paribu Cineverse' olarak değişti.Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı. Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20210424/paribudan-aciklama-ilgili-kurumlarla-temas-halinde-calisiyoruz-1044348414.html
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paribu, cinemaximum
paribu, cinemaximum

Cinemaximum sinemalarının ismi değişti

14:47 17.10.2022 (güncellendi: 14:50 17.10.2022)
© CinemaximumCinemaximum
Cinemaximum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Cinemaximum
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Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adı 'Paribu Cineverse' ile değişti.
Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı 'Paribu Cineverse' olarak değişti.
Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı.
Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.
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