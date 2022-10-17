https://sputniknews.com.tr/20221017/birlesik-metal-is-aclik-siniri-7-bin-300-yoksulluk-siniri-25-bin-252-lira-1062405922.html

Birleşik Metal-İş: Açlık sınırı 7 bin 300, yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira

Birleşik Metal-İş: Açlık sınırı 7 bin 300, yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 300 liraya, yoksulluk sınırıysa 25 bin 252 liraya... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T14:53+0300

2022-10-17T14:53+0300

2022-10-17T14:53+0300

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DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın eylül ayı verilerine göre; açlık sınırı 7 bin 300 lira, yoksulluk sınırı ise 25 bin 252 liraya çıktı.Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından (BİSAM) hazırlanan rapora göre “TÜİK Eylül 2022 harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2022 için 7 bin 300 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira olarak gerçekleşmiştir” dendi.Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyetinin 7 bin 300 lira olarak tespit edildiği belirtilen raporda, bu tutarın söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olduğu açıklandı. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise 25 bin 252 liraya ulaştığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/bisam-aclik-siniri-7-bin-2-tl-yoksulluk-siniri-24-bin-221-tl-oldu-1061231742.html

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