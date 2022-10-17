Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-vedat-bilginden-amasra-icin-sorusturma-derinlestirilsin-talimati-1062391928.html
Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T08:20+0300
2022-10-17T08:20+0300
türkiye
bartın
bartın irmağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062391784_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_0ad8f58486fac9ba7af748cc49d65c96.png
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.,Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
türkiye
bartın
bartın irmağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062391784_165:0:1349:888_1920x0_80_0_0_41b4aa384ecc11c09d893efebf031086.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bartın, bartın irmağı
bartın, bartın irmağı

Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı

08:20 17.10.2022
© DHAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.,
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала