https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-vedat-bilginden-amasra-icin-sorusturma-derinlestirilsin-talimati-1062391928.html

Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı

Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T08:20+0300

2022-10-17T08:20+0300

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türkiye

bartın

bartın irmağı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.,Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

türkiye

bartın

bartın irmağı

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bartın, bartın irmağı