https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-vedat-bilginden-amasra-icin-sorusturma-derinlestirilsin-talimati-1062391928.html
Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T08:20+0300
2022-10-17T08:20+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.,Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
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bartın, bartın irmağı
Bakan Vedat Bilgin'den Amasra için 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.,
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.