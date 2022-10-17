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https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-kasapoglu-yurtlari-istismar-etmek-istiyorlar-1062412635.html
Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar
Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birilerinin yurtları malzeme yapmak istediğini belirterek, "Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T16:54+0300
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türkiye
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
yurt
öğrenci
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Bakan Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış programına katıldı. 'Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadık'Yurt ücretlerine bu yıl zam yapılmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları ifade etti:
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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, yurt, öğrenci

Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar

16:54 17.10.2022
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA / Ahmet İzgi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birilerinin yurtları malzeme yapmak istediğini belirterek, "Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Asla bu fırsatı onlara tanımayacağız" dedi.
Bakan Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış programına katıldı.

"Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Asla bu fırsatı onlara tanımayacağız. Onun için de durmaksızın bu çıtayı, bu kaliteyi, bu standartları gençlerin emrine amade etmeye devam edeceğiz."

'Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadık'

Yurt ücretlerine bu yıl zam yapılmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bu bir gurur tablosudur. İlk fazda 100 kişiden 80'inini yerleştirdik. İkinci fazda 92'ye çıktık. Gelen talebin yüzde 92'sini karşıladık. Bu rakamı bugünlerde daha da arttırıyoruz. Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yurt ücretlerimiz 250 ile 450 lira arasında değişiyor. Bununla birlikte rekor seviyede artış yaptığımız beslenme yardımını 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin hizmetindeyiz."

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