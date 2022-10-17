Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar

"Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Asla bu fırsatı onlara tanımayacağız. Onun için de durmaksızın bu çıtayı, bu kaliteyi, bu standartları gençlerin emrine amade etmeye devam edeceğiz."