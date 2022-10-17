https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-donmezden-amasra-aciklamasi-yangin-buyuk-oranda-kontrol-altina-alindi-1062393920.html

Bakan Dönmez'den Amasra açıklaması: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Dönmez'den Amasra açıklaması: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T10:21+0300

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türkiye

fatih dönmez

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Bakan Dönmez, maden ocağı bölgesinde kurulan Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ocakta madencilik faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu söyledi.Cumhuriyet başsavcılığının adli tahkikat altına alması neticesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünün hukuken "olay yeri" haline döndüğünü vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:Dönmez, arama kurtarma faaliyetinin 18 saat içinde sonuçlandırıldığını belirterek, "41 kardeşimizi şehit verdik. Yaralılarımıza gelince Bartın Devlet Hastanesi'nde 1, İstanbul'a sevk edilen 6 hastanın durumu takip edildi. Olay anındaki değerlendirmelerde olayın nedeninin grizu patlaması olduğunu söylemiştik. Bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada arama-kurtarma faaliyetleri için birçok ilden kamu kurumlarımızdan, sivil toplum kurumlarımızdan sürece katkı sağlamak üzere illimize gelen ekipler de oldu, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Madencilik ayrı bir iş alanı olduğu için arama-kurtarma faaliyetlerinin hemen büyük bir kısmı kontrol altında." diye konuştu.Kamuoyunun bilgisine sunulması gereken bilgi ve değerlendirmelerin TTK web sitesi ve bakanlık tarafından sağlanacağına işaret eden Dönmez, bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapacağını söyledi.'Bugün itibarıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelerine başlayacak'Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü bölgeye intikaliyle birlikte özellikle şehit ailelerine yapılacak maddi yardımlarla ilgili bazı talimatları olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221017/maden-faciasinda-hayatini-kaybeden-madencilerin-son-fotograflari-ortaya-cikti-1062394005.html

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fatih dönmez