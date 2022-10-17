https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-cavusoglundan-yunanistana-gercekten-utanmaz-ve-aymaz-olmak-gerekiyor-1062404195.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: 'Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: 'Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan sınırındaki mültecilere kötü muameleye ilişkin bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T14:20+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanlığı

yunanistan

ege

göçmen

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın Ege'de mültecilere takındığı tutumunu tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;'Azerbaycan-Ermenistan meselesinde provokasyondan uzak durulmalı'Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan ve Ermenistan konusunda sağduyu çağrısı yaptı ve "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

türkiye

yunanistan

ege

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, yunanistan, ege, göçmen