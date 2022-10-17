https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-cavusoglundan-yunanistana-gercekten-utanmaz-ve-aymaz-olmak-gerekiyor-1062404195.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: 'Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: 'Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan sınırındaki mültecilere kötü muameleye ilişkin bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T14:20+0300
2022-10-17T14:20+0300
2022-10-17T14:28+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
yunanistan
ege
göçmen
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın Ege'de mültecilere takındığı tutumunu tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;'Azerbaycan-Ermenistan meselesinde provokasyondan uzak durulmalı'Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan ve Ermenistan konusunda sağduyu çağrısı yaptı ve "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
türkiye
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, yunanistan, ege, göçmen
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, yunanistan, ege, göçmen
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: 'Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor'
14:20 17.10.2022 (güncellendi: 14:28 17.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan sınırındaki mültecilere kötü muameleye ilişkin bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın Ege'de mültecilere takındığı tutumunu tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Göçmenleri Türkiye itmiş gibi gibi göstermek için koordinatları değiştirildiği ortaya çıktı .Gerçekler ortada ve biz bunları ortaya çıkaracağız. Botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk edilmesi, sınırda donarak ölenleri gördük. İnsanları çırılçıplak öldürdüler. Çünkü Yunanistan üstündeki her şeye el koyuyor ki bir daha gelmesin. Uuslararası hukuk bakımından suçu arttıkça Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor. Yunanistan'ı cesaretlendiren Avrupa'dır."
'Azerbaycan-Ermenistan meselesinde provokasyondan uzak durulmalı'
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan ve Ermenistan konusunda sağduyu çağrısı yaptı ve "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.