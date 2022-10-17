https://sputniknews.com.tr/20221017/bae-enerji-bakani-opec-karari-siyasi-degil--1062390407.html
BAE Enerji Bakanı: OPEC+ kararı siyasi değil
BAE Enerji Bakanı: OPEC+ kararı siyasi değil
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'da alınan... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T01:12+0300
2022-10-17T01:12+0300
2022-10-17T01:12+0300
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opec
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petrol
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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Twitter hesabından paylaşım yapan BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol üretiminin düşürülmesi kararına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.Mezrui, bazılarının kararı siyasi olarak niteleme çabasında olduğunu ifade etti. Kararın siyasi değil teknik olduğunu aktaran Mezrui, ayrıca kararın üye ülkelerin tümünün ortak onayıyla alındığını kaydetti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise dün CNN televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve 'metodik' olacağını söylemişti.Ne olmuştu?OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistandan-abdye-kralligin-rusyanin-yaninda-yer-aldigi-yonundeki-suclamalara-sasiriyoruz-1062388730.html
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abd, suudi arabistan, opec, opec+, petrol, karar, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
abd, suudi arabistan, opec, opec+, petrol, karar, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE Enerji Bakanı: OPEC+ kararı siyasi değil
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Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'da alınan petrol üretimini düşürme kararının teknik bir karar olduğunu ve üye ülkelerin tümünün ortak onayıyla alındığını belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol üretiminin düşürülmesi kararına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.
Mezrui, bazılarının kararı siyasi olarak niteleme çabasında olduğunu ifade etti. Kararın siyasi değil teknik olduğunu aktaran Mezrui, ayrıca kararın üye ülkelerin tümünün ortak onayıyla alındığını kaydetti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise dün CNN televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve 'metodik' olacağını söylemişti.
Ne olmuştu?
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.