https://sputniknews.com.tr/20221017/almanya-basbakani-scholzdan-nukleer-santrallerin-nisan-ortasina-kadar-calistirilmasi-talimati-1062423074.html

Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı

Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı

Almanya Başbakanı Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T22:24+0300

2022-10-17T22:24+0300

2022-10-17T22:24+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

olaf scholz

nükleer

nükleer enerji

talimat

2023

doğalgaz

nisan

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla yeni bir karar aldı. Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221017/imfden-almanyaya-enerji-krizinde-2023-uyarisi-bu-kis-zor-olacak-ancak-2023-daha-da-kotu-olabilir-1062413820.html

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almanya, olaf scholz, nükleer, nükleer enerji, talimat, 2023, doğalgaz, nisan