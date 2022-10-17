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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/almanya-basbakani-scholzdan-nukleer-santrallerin-nisan-ortasina-kadar-calistirilmasi-talimati-1062423074.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Almanya Başbakanı Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:24+0300
2022-10-17T22:24+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
olaf scholz
nükleer
nükleer enerji
talimat
2023
doğalgaz
nisan
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla yeni bir karar aldı. Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/imfden-almanyaya-enerji-krizinde-2023-uyarisi-bu-kis-zor-olacak-ancak-2023-daha-da-kotu-olabilir-1062413820.html
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almanya, olaf scholz, nükleer, nükleer enerji, talimat, 2023, doğalgaz, nisan
almanya, olaf scholz, nükleer, nükleer enerji, talimat, 2023, doğalgaz, nisan

Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı

22:24 17.10.2022
© REUTERS / Michael SohnAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© REUTERS / Michael Sohn
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Almanya Başbakanı Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla yeni bir karar aldı.
Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.
Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.
Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.
Almanya- Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 uyarısı: Bu kış zor olacak ancak 2023 daha da kötü olabilir
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