https://sputniknews.com.tr/20221017/almanya-basbakani-scholzdan-nukleer-santrallerin-nisan-ortasina-kadar-calistirilmasi-talimati-1062423074.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Almanya Başbakanı Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:24+0300
2022-10-17T22:24+0300
2022-10-17T22:24+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
olaf scholz
nükleer
nükleer enerji
talimat
2023
doğalgaz
nisan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1053000910_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_575d045c8d7bbc5db40b92f0d75b0da1.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla yeni bir karar aldı. Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/imfden-almanyaya-enerji-krizinde-2023-uyarisi-bu-kis-zor-olacak-ancak-2023-daha-da-kotu-olabilir-1062413820.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1053000910_106:0:1086:735_1920x0_80_0_0_aa0b1f4c0288f182c2ca34cc1923f083.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, olaf scholz, nükleer, nükleer enerji, talimat, 2023, doğalgaz, nisan
almanya, olaf scholz, nükleer, nükleer enerji, talimat, 2023, doğalgaz, nisan
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla yeni bir karar aldı.
Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.
Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.
Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.