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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, maden faciasına ilişkin "Kimin ihmali kimin kusuru varsa peşinde olmalıyız" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin MKYK toplantısı öncesinde konuştu. Turan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şunları ifade etti:'24 ve 41. madde için teklifimiz hazır'Turan ayrıca, başörtüsü düzenlemesine dair AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi:
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bülent turan, bartın, maden
bülent turan, bartın, maden

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak

16:16 17.10.2022 (güncellendi: 16:21 17.10.2022)
© AABülent Turan
Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, maden faciasına ilişkin "Kimin ihmali kimin kusuru varsa peşinde olmalıyız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin MKYK toplantısı öncesinde konuştu.
Turan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şunları ifade etti:
"Kimin ihmali kimin kusuru varsa peşinde olmalıyız. Bunun partisi olmaz. Yarın AK Parti olarak, araştırma komisyonu kurulma teklifini vereceğiz. Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak.

'24 ve 41. madde için teklifimiz hazır'

Turan ayrıca, başörtüsü düzenlemesine dair AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi:
"Anayasa çalışması 24 ve 41 madde için teklifimizi hazırladık. Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra Meclis'e sunacağız"
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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