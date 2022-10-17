https://sputniknews.com.tr/20221017/ak-parti-grup-baskanvekili-turan-yarin-mecliste-bartin-kazasi-arastirma-komisyonu-kurulacak--1062411088.html

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yarın Meclis'te Bartın kazası araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, maden faciasına ilişkin "Kimin ihmali kimin kusuru varsa peşinde olmalıyız" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T16:16+0300

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politika

bülent turan

bartın

maden

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin MKYK toplantısı öncesinde konuştu. Turan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şunları ifade etti:'24 ve 41. madde için teklifimiz hazır'Turan ayrıca, başörtüsü düzenlemesine dair AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20221006/bozdag-anayasa-teklifi-hazirligimizi-yaptik-pazartesi-gunune-kadar-erdogana-sunacagiz-1062027125.html

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bülent turan, bartın, maden