https://sputniknews.com.tr/20221017/adalet-bakani-bozdagdan-basortusu-duzenlemesine-iliskin-aciklama-hazirliklari-tamamladik-1062410741.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Hazırlıkları tamamladık'

Adalet Bakanı Bozdağ'dan başörtüsü düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Hazırlıkları tamamladık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:53+0300

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politika

tbmm

anayasa

bekir bozdağ

recep tayyip erdoğan

başörtüsü

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.Bakan Bozdağ, anayasanın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221014/ak-partili-hayati-yazicidan-basortusu-aciklamasi-24-maddeye-bir-cumle-yerlestirecegiz-1062294483.html

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tbmm, anayasa, bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, başörtüsü