https://sputniknews.com.tr/20221017/ab-azerbaycan-ermenistan-sinir-hattina-40-gozlemci-konuslandiracak-1062400416.html

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bölgedeki durumu izlemek ve raporlamak amacıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında 40 gözlemci... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T12:50+0300

2022-10-17T12:50+0300

2022-10-17T12:50+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

avrupa birliği

nikol paşinyan

gözlemci

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Bakü ile Erivan arasındaki gerilim devam ederken AB dışişleri bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattının Ermenistan tarafında 40 gözlemci konuşlandırma yönünde karar aldı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "AB'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca 40 kadar gözlem uzmanı görevlendirmesi, yaşamları riske atan ve ihtilafın çözüm sürecini tehlikeye atan istikrarsız duruma güven inşa etmeyi amaçlayacaktır. Bu, AB'nin Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışa ulaşma yönündeki nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.Gözlem misyonu, Gürcistan'da bulunan AB Gözlem Misyonu'ndan (UEMM) uzmanların geçici olarak görevlendirilmesiyle sağlanacak.İzleme görevi geçici bir niteliğe sahip olacak ve 2 aydan fazla sürmeyecek.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile toplantı yapmıştı.Toplantı sonrası Konsey'den yapılan açıklamada, "Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti. Misyon, Ermenistan’da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet gösterecek. Misyonun görevi güven inşa etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmak olacaktır" denilmişti.

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ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, nikol paşinyan, gözlemci