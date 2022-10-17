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https://sputniknews.com.tr/20221017/ab-azerbaycan-ermenistan-sinir-hattina-40-gozlemci-konuslandiracak-1062400416.html
AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak
AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bölgedeki durumu izlemek ve raporlamak amacıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında 40 gözlemci... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:50+0300
2022-10-17T12:50+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
avrupa birliği
nikol paşinyan
gözlemci
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Bakü ile Erivan arasındaki gerilim devam ederken AB dışişleri bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattının Ermenistan tarafında 40 gözlemci konuşlandırma yönünde karar aldı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "AB'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca 40 kadar gözlem uzmanı görevlendirmesi, yaşamları riske atan ve ihtilafın çözüm sürecini tehlikeye atan istikrarsız duruma güven inşa etmeyi amaçlayacaktır. Bu, AB'nin Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışa ulaşma yönündeki nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.Gözlem misyonu, Gürcistan'da bulunan AB Gözlem Misyonu'ndan (UEMM) uzmanların geçici olarak görevlendirilmesiyle sağlanacak.İzleme görevi geçici bir niteliğe sahip olacak ve 2 aydan fazla sürmeyecek.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile toplantı yapmıştı.Toplantı sonrası Konsey'den yapılan açıklamada, "Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti. Misyon, Ermenistan’da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet gösterecek. Misyonun görevi güven inşa etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmak olacaktır" denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-macronun-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclamasi-kabul-edilemez--1062306788.html
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ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, nikol paşinyan, gözlemci
ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, nikol paşinyan, gözlemci

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak

12:50 17.10.2022
© SputnikAzerbaycan- Ermenistan- Dağlık Karabağ
Azerbaycan- Ermenistan- Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Sputnik
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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bölgedeki durumu izlemek ve raporlamak amacıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında 40 gözlemci konuşlandırma kararı aldı.
Bakü ile Erivan arasındaki gerilim devam ederken AB dışişleri bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattının Ermenistan tarafında 40 gözlemci konuşlandırma yönünde karar aldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "AB'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca 40 kadar gözlem uzmanı görevlendirmesi, yaşamları riske atan ve ihtilafın çözüm sürecini tehlikeye atan istikrarsız duruma güven inşa etmeyi amaçlayacaktır. Bu, AB'nin Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışa ulaşma yönündeki nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
Gözlem misyonu, Gürcistan'da bulunan AB Gözlem Misyonu'ndan (UEMM) uzmanların geçici olarak görevlendirilmesiyle sağlanacak.
İzleme görevi geçici bir niteliğe sahip olacak ve 2 aydan fazla sürmeyecek.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile toplantı yapmıştı.
Toplantı sonrası Konsey'den yapılan açıklamada, "Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti. Misyon, Ermenistan’da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet gösterecek. Misyonun görevi güven inşa etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmak olacaktır" denilmişti.
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