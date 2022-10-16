https://sputniknews.com.tr/20221016/uyusturucu-kullanan-baba-ve-dumanindan-etkilenen-kizi-oldu-anne-tedavi-altinda-1062367937.html
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü, anne tedavi altında
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü, anne tedavi altında
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan baba ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T09:26+0300
2022-10-16T09:26+0300
2022-10-16T09:26+0300
türkiye
kocaeli
darıca
uyuşturucu
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İddiaya göre İbrahim K. evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi. Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Sağlık ekibi salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K. buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.Polis ekipleri evde incelemede bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kocaeli, darıca, uyuşturucu
kocaeli, darıca, uyuşturucu
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü, anne tedavi altında
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan baba ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne tedaviye alındı.
İddiaya göre İbrahim K. evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi. Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Sağlık ekibi salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K. buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri evde incelemede bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.